Aujourd’hui, Damen gère les configurations de plus de 2 700 navires sur DMMS, développé avec IBM Maximo. Grâce à cette nouvelle visibilité sur son parc d’actifs, l’entreprise peut coordonner ses opérations quotidiennes de manière plus efficace et plus précise. Fokko Verburg précise : « Le passage à une gestion intelligente des actifs avec DMMS nous offre un moyen plus fiable de savoir si la maintenance est effectuée et à quel moment, ce qui nous aide à réduire les risques dans nos contrats. »

DMMS aide également Damen à développer son activité de services et à maximiser la valeur vie client. Maintenant que DMMS est intégré au portail MyDamen, les clients peuvent plus facilement découvrir les services supplémentaires disponibles et identifier les pièces et la maintenance dont leurs navires peuvent avoir besoin. Ils peuvent également acheter ces services plus facilement auprès de Damen.

Arnout Jorritsma ajoute : « DMMS, optimisé par IBM Maximo, nous aide à évoluer vers un modèle où nous restons proches de nos clients tout au long de la durée de vie de leurs navires. Maintenant que nous avons une visibilité sur les configurations de notre parc installé, nous pouvons mieux prévoir quand certains composants devront être réparés ou remplacés. Cela nous offre d’énormes opportunités pour proposer des services supplémentaires et des pièces de rechange pour ces navires. »

Le parcours de Damen avec DMMS ne fait que commencer. L’entreprise continuera à travailler avec LAMA Empowerz pour étendre la plateforme à de nouveaux domaines d’activité et améliorer ses capacités. En déployant IBM Maximo Mobile comme outil pour ses techniciens sur le terrain, Damen vise à améliorer encore davantage ses niveaux de service. Cette offre permettra aux techniciens de Damen d’envoyer leurs rapports de travail directement depuis l’application mobile et à leurs clients d’approuver les travaux à l’aide d’une signature numérique. Damen travaille également avec les développeurs IBM pour améliorer la fonctionnalité d’inspection mobile en introduisant des rapports sur les résultats des inspections, qui peuvent être partagés avec les clients.

Thijs van Dorssen conclut : « DMMS optimisé par IBM Maximo arrive à maturité dans notre entreprise. Il devient de plus en plus essentiel pour l’identification et la gestion des actifs, non seulement chez Damen Services, mais aussi dans l’ensemble de notre entreprise à l’échelle mondiale. Nous sommes impatients de tirer le meilleur parti de toutes les possibilités offertes. Nous travaillons déjà avec IBM et LAMA Empowerz pour développer ensemble un assistant de gestion de configuration optimisé par l’IA, qui utilisera IBM watsonx Orchestrate dans le cadre de DMMS. Nous pensons que cela nous permettra de créer davantage de configurations de navires en moins de temps et à moindre coût, et de couvrir plus de produits tout au long de l’année. »