« Nous sommes arrivés à la conclusion qu’un tableau de bord dynamique multi-appareils serait le moyen le plus simple et le plus rapide de mettre à jour les informations au quotidien et de faciliter la prise de décision des cliniciens », explique le professeur Fraser. « Lorsque nous avons lancé la phase de design discovery, IBM s’est demandé : « Comment afficher les informations de manière optimale ? » Et l’équipe d’IBM s’est prise de passion pour le projet. »

Dans la conception et le développement, cinq piliers fondamentaux ont servi de base à toutes les décisions à venir, notamment :

« Compréhension à vue » – Les cliniciens ont besoin de voir rapidement l’ensemble des renseignements sur le patient sans s’y reprendre à deux fois.

« La simplicité avant tout » – Les cliniciens travaillent dans un environnement complexe, qui évolue constamment et qui comprend de nombreuses inconnues. Dans ce contexte, il est inutile d’ajouter des facteurs d’incertitude.

« Des données fiables » – Les cliniciens doivent être certains qu’ils ne sont pas induits en erreur dans leurs décisions prises lors d’étapes importantes d’un séjour en réanimation (qui peuvent être une question de vie ou de mort).

« Me protéger pour protéger les autres » – Les cliniciens doivent diffuser et évaluer les informations sur le port des EPI.

« Contextualisable » – Les cliniciens doivent replacer les données dans le contexte et prendre des décisions en fonction des besoins des patients. Les données de chaque patient doivent également être interprétées à l’aune des données agrégées.

Pour fournir des prototypes de tableaux de bord aux cliniciens et soutenir ces derniers dans le nouvel environnement des soins intensifs dédié à la COVID-19, les concepteurs IBM iX et les cliniciens ont effectué des itérations rapides des tableaux de bord en prenant en compte les recherches les plus récentes.

Depuis janvier 2020, plus de 23 000 articles consacrés à la COVID-19 ont été publiés. Avec un nombre de documents publiés qui double tous les 20 jours, il s’agit de la littérature scientifique la plus prolifique de l’histoire, qui entraîne une surcharge d’informations et une certaine fatigue chez les lecteurs. De plus, de nombreux rapports sont déclarés non valides puis sont rétractés, d’où l’importance d’avoir accès à des informations à jour.

Les sources de données et les canaux préférés pour se tenir au courant des dernières données sur la COVID-19 sont les publications scientifiques et médicales dans les revues à comité de lecture, ainsi que les briefings quotidiens des chefs d’équipe. Les réseaux sociaux ont également été utilisés pour communiquer avec des collègues, notamment des plateformes telles que Twitter et des groupes de discussion privés au sein de réseaux comme WhatsApp ou Viber.

Un mystérieux virus continue de se propager dans le monde entier et le temps presse, mais les données cliniques essentielles deviennent peu à peu disponibles.