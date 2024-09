En plus d'appeler la ligne d'information 3-1-1 de la ville, les résidents d'Austin peuvent désormais communiquer avec le chatbot de la Ville d'Austin à tout moment, de jour comme de nuit.Le chatbot est mis à jour avec les dernières informations des organismes gouvernementaux locaux et étatiques, de sorte que les citoyens peuvent avoir toute confiance dans les réponses qu'ils reçoivent.

En plus des informations fournies par les CDC, le chatbot Austin Watson Assistant for Citizens connaît également de nombreux autres sujets liés au maintien à domicile, à l'éloignement social, aux personnes à risque, aux ressources locales de dépistage, aux actualités locales, aux fermetures d'entreprises et d'écoles, à la perte d'emploi et aux services d'aide aux chômeurs.

Lors de son déploiement initial, le chatbot a été configuré pour interagir avec les citoyens via un chat par SMS. Cependant, il peut également écouter et parler avec les utilisateurs via une interface téléphonique, et la ville d'Austin prévoit d'ajouter des fonctionnalités vocales après de nouveaux tests.

« La technologie de traitement du langage naturel de l'assistant virtuel, qui apprend aux machines à mieux comprendre la linguistique humaine, permettra à la qualité du service de s'améliorer au fil du temps », explique Divya Rathanlal, gestionnaire de programme en technologies émergentes pour la Ville d'Austin.« Nos résidents comptent sur nous pour fournir des mises à jour en temps utile sur la COVID-19 et sur cette situation en constante évolution. »

« Le chatbot est une plateforme très agile et robuste qui facilite la curation de contenu », explique Mme Dean. « Grâce à cet outil de communication qui vient compléter nos autres canaux, la Ville est en mesure de réduire la distance qui séparait les résidents des informations essentielles liées à la pandémie qu'ils demandaient. »

La pandémie de COVID-19 va connaître des évolutions imprévisibles au fur et à mesure de sa propagation dans les communautés à travers les États-Unis et dans le monde entier. Toutefois, l'une des constantes de cette épidémie sera l'engagement des responsables gouvernementaux à servir leurs citoyens, et l'engagement d'IBM à fournir aux municipalités des ressources alimentées par l'IA, qui sont en mesure rassurer l'humanité en cette période de grande incertitude.