Creval a créé un assistant virtuel en ligne et l’a nommé Alfredo, d’après Alfred le majordome de la bande dessinée Batman. Alfredo est maintenant le point de contact unique pour les usagers des succursales qui souhaitent demander de l’aide auprès du centre de services de l’organisation. Ce n’est pas un simple agent conversationnel, mais plutôt le premier opérateur vers lequel les utilisateurs se tournent pour poser des questions ou résoudre des problèmes. Alfredo utilise les technologies Watson™, notamment le service IBM Watson Natural Language Understanding et la solution IBM Watson Assistant, fonctionnant sur la plateforme IBM Cloud®, pour clarifier et classer les questions, afin de fournir des réponses aux questions les plus fréquentes et les plus complexes, et ensuite rediriger les questions les plus délicates et complexes vers le personnel qualifié pour y répondre.

CSS a formé Alfredo sur les 14 domaines de connaissances de la banque. Toutes les demandes du centre de services passent désormais par Alfredo, qui peut fournir environ 1 000 réponses en toute autonomie, sans intervention humaine. Lorsque l’aide humaine est nécessaire, Alfredo dirige les demandes vers les experts appropriés via Skype, ce qui permet au personnel hautement qualifié du centre de services d’organiser son temps de travail de manière optimale et la plus efficace possible. Le service est disponible 24 heures sur 24, de sorte que le personnel de la banque n’a pas besoin d’attendre les heures d’ouverture officielles du centre de services.

« Nous savions que nous voulions essayer d’utiliser les services cognitifs de Watson pour comprendre s’il était possible pour les utilisateurs d’avoir une conversation avec une machine et si cette machine pouvait comprendre le sujet ou le problème et la demande, » dit Matteo Pizzicoli. « Nous avons lancé une preuve de concept, et en moins d’un mois, nous avons réalisé que c’était tout à fait possible. »

IBM Services a travaillé en étroite collaboration avec CSS pour définir l’approche stratégique la plus pertinente pour réinventer son modèle de service d’assistance, de la preuve de concept (POC) à la mise en service en passant par le projet pilote. L’équipe Services a fourni des conseils méthodologiques pour la technologie cognitive et a montré comment configurer et former l’assistant Alfredo alimenté par Watson. L’équipe a également enseigné aux opérateurs de centre de services comment continuer à former et alimenter Alfredo.

« En deux mois, nous avons mis un prototype en production dans cinq succursales », déclare Matteo Pizzicoli. « Le résultat nous a surpris car nous avons constaté immédiatement une baisse importante du volume de travail du centre de services. Et nous avons également réalisé que les utilisateurs des succursales sont satisfaits de cette nouvelle approche, car il existe maintenant un moyen beaucoup plus facile d’interagir avec le centre de services.

Le projet pilote a connu un tel succès que la banque a déployé Alfredo dans toutes les succursales en seulement six mois après la preuve de concept initiale. Creval a depuis étendu les services d’Alfredo à ses opérations d’arrière-guichet.

Dès 2019, Creval prévoit de mettre Alfredo à la disposition des clients de la banque de détail. « Nous avons déjà une fonction de chat humain à humain dans notre banque en ligne que nous voulons améliorer dans le but de fournir un meilleur service au client. » assure Matteo Pizzicoli. "Nous avons déjà défini quelques cas d’utilisation et les avons présentés à nos secteurs d’activité, qui sont très intéressés. L’année prochaine, Alfredo pourra donc s’étendre aux clients de nos banques.