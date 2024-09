Mushi Labs a créé l'outil Clearscope en s'appuyant sur le service IBM Watson Natural Language Understanding. Le produit Clearscope aide les clients à analyser les contenus les plus performants et à identifier des recommandations exploitables sur les termes pertinents, le nombre de mots, la lisibilité et le type de contenu. Le service Watson fournit un ensemble de fonctionnalités de traitement du langage naturel qui analysent le contenu pour extraire des métadonnées telles que des concepts, des entités et des mots-clés.

Clearscope utilise le service Watson Natural Language Understanding de trois façons pour analyser l'essentiel du contenu et fournir des conseils d'amélioration aux clients. Tout d'abord, lors de la détermination des 30 premiers éléments de contenu pour un mot-clé donné, le service Watson effectue l'extraction de documents, en supprimant les composants de page Web non pertinents comme les barres d'options latérales, les pieds de page et les barres de navigation. Ensuite, le service Watson extrait tous les concepts pertinents pour le mot-clé. Enfin, le service note chaque concept en fonction de la saillance ou de l'importance de chacun d'entre eux pour améliorer le classement de recherche.