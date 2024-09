Pour éviter les inefficacités passées et rationaliser le support informatique pour ses employés, CK Enerji a choisi la plateforme de services de support multifournisseurs. Au lieu d'avoir à chercher des techniciens informatiques locaux et d’attendre leur intervention pendant des jours, les employés ont bénéficié d'un support informatique immédiat pour les produits IBM et non-IBM via un point de contact unique accessible par téléphone ou par e-mail.

En outre, IBM Contact Center a ouvert des tickets pour chaque demande de service, permettant à la direction informatique de savoir d'où provenaient les demandes d'assistance, quels appareils nécessitaient une intervention et quand les tickets étaient clôturés. CK Enerji a pu dès lors commencer à optimiser la durée de vie utile de ses équipements et à établir des budgets pour réparer et mettre à niveau les équipements informatiques.

Avec 5 000 employés utilisant des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des appareils mobiles, CK Enerji devait suivre des dizaines de milliers d'actifs informatiques utilisés partout en Turquie. Auparavant, l'entreprise inventoriait les équipements informatiques à l'aide de trois systèmes régionaux différents. Avec le déploiement de la plateforme Maximo Enterprise Asset Management (EAM), CK Enerji a mis en place une méthode centralisée pour identifier et suivre chaque actif informatique, quel que soit son emplacement.

Grâce à la technologie de l'Internet des objets (IoT), le système Maximo a maintenu tous les types d'actifs à tous les emplacements et a permis l'ajout rapide et précis de nouveaux actifs. La centralisation et l'automatisation de l'EAM ont également permis de soulager le personnel du département informatique du fardeau de la microgestion des actifs informatiques et de libérer du temps pour les initiatives stratégiques et l'innovation.

« Nous avions racheté près de 80 % de l'ensemble de nos actifs métier à l'entreprise publique, mais personne ne savait ce que nous avions repris du point de vue des actifs informatiques », explique Özhan. « Lorsque nous avons identifié, étiqueté et enregistré ces actifs auprès d'IBM, cela a été un grand avantage pour nous. »