IBM assiste Citi dans la redéfinition de son audit interne à l'aide de l'IA, du NLP et du machine learning.
Citi, l'une des plus grandes institutions financières au monde, souhaitait révolutionner la manière dont ses 2 500 auditeurs procèdent aux examens de documentation et aux évaluations des risques. Malgré son envergure, son service d'audit interne s'appuyait sur des processus manuels qui limitaient l'efficacité et les informations de l'équipe. Le responsable de l'innovation pour l'audit interne a identifié une opportunité de mettre en place un audit évolutif utilisant l'IA, le traitement automatique du langage naturel (NLP) et des analyses avancées. L'objectif était de transformer de vastes données en informations prédictives, d'améliorer les tests de contrôle et la détection des anomalies, tout en répondant aux exigences réglementaires strictes et en maintenant la transparence avec les parties prenantes mondiales.
auditeurs utilisant les outils d’IA
Lancement de cas d'utilisation pilotés par l'IA
Citi s'est associé à IBM pour concevoir, développer et mettre en œuvre une plateforme d'audit unifiée alimentée par l'intelligence artificielle. À la suite d’un atelier de design thinking impliquant des experts IBM et des banquiers de Citi, Citi a sélectionné trois solutions IBM : IBM Watson Discovery, IBM Cloud Pak for Data et IBM OpenPages. Ces solutions ont permis d’intégrer l’analytique, l’IA, le machine learning et le NLP à chaque étape du cycle de vie de l’audit. Les équipes de Science des données et d'IA Elite Lab d'IBM ont identifié des cas d'utilisation à forte valeur ajoutée, tandis que l'équipe IBM Expert Labs a rationalisé l'intégration des solutions aux systèmes informatiques de Citi. Ensemble, elles ont éliminé les processus manuels, amélioré la qualité des données et créé une base évolutive pour une innovation continue en matière d'audit.
La collaboration de Citi avec IBM a considérablement amélioré ses processus d’audit. La nouvelle plateforme d’IA automatise l’analyse des documents, signale les anomalies et fournit aux auditeurs des informations fondées sur des données, réduisant ainsi les workloads manuels et améliorant la qualité des audits. Les premiers cas d'utilisation incluant la notation de contrôle basée sur l'IA et l'analyse de documents alimentée par le NLP ont permis d'économiser des centaines de milliers d'heures et ont créé de nouvelles opportunités d'innovation. Citi exploite désormais un espace dédié à l'innovation en matière d'IA, développé en partenariat avec IBM afin de favoriser les progrès continus dans les domaines de l'automatisation, de l'intégrité des données et de la gestion de la conformité réglementaire. Cette transformation positionne la fonction d'audit interne de Citi comme un modèle de référence dans le secteur pour la gestion intelligente des risques.
Citi est une banque de premier plan avec des opérations dans plus de 160 pays et juridictions, et compte près de 200 millions de comptes clients. Elle offre aux consommateurs, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions une large gamme de produits et services financiers, tels que des solutions bancaires, de crédit et d’investissement.
Les solutions de données et d'IA d'IBM aident les entreprises à moderniser leur gestion des risques et leur gestion de la conformité en unifiant l'IA, l'analyse et l'automatisation. Grâce à OpenPages, les organisations peuvent générer des informations exploitables, améliorer la transparence des données et optimiser la prise de décision dans l'ensemble de leurs fonctions d'audit et de gouvernance.
