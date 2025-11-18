La collaboration de Citi avec IBM a considérablement amélioré ses processus d’audit. La nouvelle plateforme d’IA automatise l’analyse des documents, signale les anomalies et fournit aux auditeurs des informations fondées sur des données, réduisant ainsi les workloads manuels et améliorant la qualité des audits. Les premiers cas d'utilisation incluant la notation de contrôle basée sur l'IA et l'analyse de documents alimentée par le NLP ont permis d'économiser des centaines de milliers d'heures et ont créé de nouvelles opportunités d'innovation. Citi exploite désormais un espace dédié à l'innovation en matière d'IA, développé en partenariat avec IBM afin de favoriser les progrès continus dans les domaines de l'automatisation, de l'intégrité des données et de la gestion de la conformité réglementaire. Cette transformation positionne la fonction d'audit interne de Citi comme un modèle de référence dans le secteur pour la gestion intelligente des risques.