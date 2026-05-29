Une cyber-résilience plus intelligente pour l’industrie agroalimentaire

La modernisation de son environnement de protection des données avec IBM a renforcé la capacité de Citadelle à restaurer ses systèmes de production rapidement et en toute sécurité. IBM FlashSystem Safeguarded Copy fournit des instantanés sécurisés et inaltérables qui réduisent les risques liés à la reprise et permettent des restaurations plus propres. Grâce à Safeguarded Copy, Citadelle est passée de zéro point de reprise validé à deux instantanés propres et immuables par jour, garantissant ainsi que des points de restauration fiables et vérifiés sont toujours disponibles en cas de cyber-événement. Safeguarded Copy permet également à la coopérative de restaurer des instantanés de qualité garantie en moins de 60 secondes, ce qui réduit considérablement le temps de préparation de la reprise et offre une restauration rapide et prévisible lorsque cela compte le plus. IBM Storage Defender – Data Protect automatise les contrôles d’intégrité, aidant Citadelle à réduire de 80 % le travail de sauvegarde manuel. Combiné à son environnement de validation en salle blanche, Citadelle peut maintenir une interruption du système quasi nulle, même en cas de cyberincident majeur, garantissant ainsi le fonctionnement des chaînes de production et la protection de la chaîne d’approvisionnement.