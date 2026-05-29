Une cyber-résilience plus intelligente pour l’industrie agroalimentaire

Citadelle renforce sa cyber-résilience grâce à IBM® FlashSystem et Storage Defender pour une reprise plus rapide et plus propre
Citadelle, un leader canadien de l’industrie agroalimentaire, devait faire évoluer sa stratégie de protection des données et des systèmes de production face à l’accélération des cyber-risques. Ses processus de sauvegarde et de stockage existants reposaient sur une supervision manuelle et offraient peu de moyens de vérifier si les données étaient intactes, non compromises ou prêtes pour une reprise rapide. Il était donc difficile de confirmer l’état de préparation à la reprise à l’échelle de l’entreprise, ce qui introduisait une incertitude lors de la restauration des systèmes de production essentiels. En l’absence d’un environnement isolé pour tester l’intégrité des sauvegardes, l’équipe ne pouvait pas identifier de manière fiable les données corrompues ou incomplètes avant une opération de reprise. Alors que les exigences numériques continuaient de s’accélérer dans l’ensemble de son parc de production, Citadelle avait besoin d’une approche plus intégrée et tournée vers l’avenir pour protéger ses données, prendre en charge une réplication sécurisée et maintenir la confiance dans la continuité des activités.
Citadelle s’est associée à IBM pour mettre en place une infrastructure de protection des données plus intelligente et plus résiliente pour ses activités de production alimentaire. IBM FlashSystem a fourni une réplication sécurisée et des instantanés Safeguarded Copy immuables, offrant des points de reprise instantanés en cas d’incident afin de protéger les données de production critiques. S’appuyant sur le module FlashCore (FCM), la coopérative bénéficie d’une détection des ransomwares intégrée au réseau et alimentée par l’IA, qui identifie les comportements d’E/S anormaux en moins d’une minute, permettant ainsi aux équipes de stopper les attaques plus rapidement et de renforcer la résilience globale des données. IBM Storage Defender – Data Protect a ajouté une visibilité centralisée, des workflows de reprise automatisés et une détection intelligente des anomalies afin de réduire la dépendance aux tâches manuelles. IBM Technology Expert Labs a également mis en place un environnement isolé en salle blanche pour la validation préalable à la reprise. Ensemble, ces capacités ont remplacé des processus fragmentés par un modèle de reprise intégré et vérifiable, aidant Citadelle à passer de vérifications de sauvegarde manuelles et lentes à une reprise plus rapide, plus propre et plus fiable sur l’ensemble de ses systèmes de production.
La modernisation de son environnement de protection des données avec IBM a renforcé la capacité de Citadelle à restaurer ses systèmes de production rapidement et en toute sécurité. IBM FlashSystem Safeguarded Copy fournit des instantanés sécurisés et inaltérables qui réduisent les risques liés à la reprise et permettent des restaurations plus propres. Grâce à Safeguarded Copy, Citadelle est passée de zéro point de reprise validé à deux instantanés propres et immuables par jour, garantissant ainsi que des points de restauration fiables et vérifiés sont toujours disponibles en cas de cyber-événement. Safeguarded Copy permet également à la coopérative de restaurer des instantanés de qualité garantie en moins de 60 secondes, ce qui réduit considérablement le temps de préparation de la reprise et offre une restauration rapide et prévisible lorsque cela compte le plus. IBM Storage Defender – Data Protect automatise les contrôles d’intégrité, aidant Citadelle à réduire de 80 % le travail de sauvegarde manuel. Combiné à son environnement de validation en salle blanche, Citadelle peut maintenir une interruption du système quasi nulle, même en cas de cyberincident majeur, garantissant ainsi le fonctionnement des chaînes de production et la protection de la chaîne d’approvisionnement.
Citadelle est une coopérative canadienne de sirop d’érable fondée en 1925. Basée au Québec, elle regroupe près de 1 500 familles de producteurs et opère en tant que leader mondial de l’industrie agroalimentaire, produisant des produits d’érable purs et d’autres ingrédients naturels pour les marchés du monde entier.
© Copyright IBM Corporation. Avril 2026.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.