En tant qu'utilisateur à long terme des solutions SAP ERP, Cementos Pacasmayo a choisi de migrer vers une suite complète d'applications SAP S/4HANA, notamment Finance, Ventes, Contrôle, Gestion de la qualité, Gestion des matériaux, Maintenance des usines et Gestion des fonds.

Luis Miguel Soto précise : « SAP S/4HANA était la prochaine étape logique pour nous, car nous avons récemment migré nos applications SAP ERP vers la base de données SAP HANA®. Nous avons été très impressionnés par la vitesse accrue de la base de données en mémoire, et nous étions convaincus que les applications SAP S/4HANA fourniraient les performances et la visibilité sur nos opérations dont nous avions besoin pour gérer les transactions et les relations avec des milliers de clients. »

Cementos Pacasmayo s'est associé à IBM Services pour gérer la migration, sur la base d'une expertise éprouvée de SAP S/4HANA et d'un parcours de transformation numérique réussi.

L'entreprise a travaillé avec IBM pour définir la feuille de route stratégique de la migration vers les technologies SAP HANA, à partir de la migration vers SAP Business Suite optimisée par SAP HANA, et finalement menant au projet S/4HANA lui-même.

Luis Miguel Soto explique : « Nous avons choisi IBM Services parce que nous savons qu'IBM offre une expérience approfondie des migrations SAP S/4HANA, ce qui est rare en Amérique du Sud. Cementos Pacasmayo travaille depuis longtemps avec IBM Services dans le cadre d'un partenariat très efficace et productif, et nous étions très confiants dans leurs capacités et leur compréhension de notre activité.

« En outre, nous savions qu'IBM Services pouvait s'appuyer sur une expertise et des ressources mondiales pour résoudre les problèmes qui pourraient survenir. »

IBM Services et Cementos Pacasmayo ont réalisé une évaluation d'impact IBM SAP HANA, qui examine les incidences commerciales d'un passage à SAP S/4HANA et définit la feuille de route de la migration, de l'implémentation et de la transformation. L'évaluation identifie les gains rapides obtenus avec l'implémentation de SAP S/4HANA, ce qui accélère le retour sur investissement des projets.

L'équipe IBM Services a déployé des ressources telles que SAP S/4HANA Conversion Best Practice, qui fournit un aperçu détaillé des processus de conversion étape par étape.

L'équipe a également utilisé SAP S/4HANA Conversion Process Flow ainsi que les leçons apprises, pour optimiser les processus financiers et opérationnels et maximiser l'efficacité. Ces étapes combinées ont conduit à quatre cycles de conversion avant la mise en production pour assurer une transition fluide vers les solutions SAP S/4HANA.

Luis Miguel Soto ajoute : « L'évaluation d'impact IBM HANA était absolument essentielle pour réussir. Je la recommande à chaque entreprise qui envisage une migration vers SAP S/4HANA.

« L'évaluation d'impact IBM HANA nous a permis d'identifier les domaines d'activité et les processus qui nécessiteraient le plus d'efforts pour s'adapter à SAP S/4HANA, ce qui nous a permis d'économiser beaucoup de temps, d'argent et de stress pendant la migration elle-même.

« Cementos Pacasmayo a été très satisfait de la façon dont IBM Services a géré le projet de transformation SAP S/4HANA.

« Nous avions déjà un excellent partenariat avec l'équipe d'IBM, et celui-ci a continué à se développer et à s'approfondir au cours du programme. »