Le cloud est un concept très courant aujourd’hui, mais il y a quelques années, les clients étaient loin d’accorder autant de confiance qu’aujourd’hui. Passer du modèle sur site au cloud, sans être claire quant à la flexibilité des solutions, à la fois sur le plan économique et en termes de croissance, n’était pas très convaincant

Il y a huit ans, KIO Spain, une société de services IaaS pour les infrastructures stratégiques, cherchait à se différencier en se concentrant sur la spécialisation, la disponibilité et la qualité et disposait d’un portefeuille de services réduit, mais suffisamment large pour que les clients puissent choisir et placer leurs charges dans les infrastructures optimales en fonction des caractéristiques de leurs besoins. Cependant, pour les clients ayant des workloads SAP importants, la proposition de KIO Spain est allée de pair avec les serveurs Power d’IBM, leur offrant une valeur différentielle par rapport à son offre variée de services cloud, en raison des performances qu’ils fournissent et parce qu’ils permettent aux clients d’adapter la location d’instances (sur la base de la taille de la mémoire) au rythme exigé par le projet lui-même.

La collaboration entre KIO Spain et IBM a commencé il y a 7 ans et, depuis, pour cette société de services informatiques stratégiques, le meilleur argument de vente a sans doute été de proposer à ses clients une démo de IBM Power par un intégrateur. Ce test permet aux entreprises d’évaluer et de se convaincre de la robustesse des solutions IBM et de leur fonctionnement optimal sur des machines très gourmandes en RAM.

Résultat : 100 % des entreprises qui ont accepté de l’essayer ont adopté les serveurs IBM Power et font désormais partie du portefeuille de KIO Spain. Ce chiffre représente un total de 17 entreprises dans toute l’Espagne, dans les secteurs de l’alimentation, de la logistique, de la chimie, de la fabrication et de l’administration publique.