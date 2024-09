Aujourd’hui, The Stikets Company, S.L. est une société internationale qui vend ses autocollants et ses solutions adhésives à des familles et à des entreprises dans plus de 30 pays, en prenant en charge 15 langues et 12 devises dans le monde entier. Elle assure un marketing spécifique dans 25 pays et vient en aide aux clients grâce à ses centres d’assistance basés aux Philippines, en Espagne et en Colombie.

L’entreprise traite plus de 350 000 commandes par an, dont la plupart sont saisonnières, par exemple pendant la période de la rentrée scolaire dans le monde entier. Au cours de ces quelques semaines, des parents paniqués demandent des informations aux différents canaux du service client de Stikets, que Stikets prend en charge avec la solution de chat Zendesk pour mettre en relation les clients avec des agents physiques. Cependant, en raison de la croissance exponentielle de l’entreprise, il pouvait y avoir un décalage important entre la requête d’un client et la réponse d’un agent.

« Nous savons qu’il existe une corrélation directe entre la rapidité avec laquelle vous pouvez résoudre un problème et le taux de conversion », déclare Antoni Ribas, cofondateur de Stikets. « Vous devez convertir une question ou un doute en vente, même si le message arrive à 2h du matin. »