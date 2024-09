Une fois Turbonomic déployé, Roberto Massimiliani et son équipe étaient sur la bonne voie pour s’assurer en continu des performances de leurs applications. Grâce à l’intégration de Dynatrace, l’équipe a enfin pu obtenir une vue complète de son environnement sur site, de la couche applicative à l’infrastructure. « Pour nous, l’un des plus grands atouts d’IBM Turbonomic est la visibilité complète dont nous disposons désormais », commente R. Massimiliani. « Avec IBM Turbonomic, je peux voir comment nos conteneurs fonctionnent et s’ils fonctionnent correctement, c’est-à-dire s’ils utilisent trop de ressources ou pas. »

Maintenant qu’elle dispose d’une vue complète et en temps réel de son environnement, ainsi que de recommandations de ressources alimentées par l’IA, l’équipe de Roma Capitale prévient de manière proactive les problèmes de performance et réduit le gaspillage dans l’ensemble de son environnement. Elle est en mesure d’identifier où se situe le risque de performance et de déterminer la meilleure façon de l’éliminer en réaffectant les ressources. Elle est également en mesure d’observer l’impact d’une action de resourcing avant de l’exécuter. Et grâce à l’intégration de Dynatrace, l’équipe peut voir comment les opérations de gestion des ressources affectent par la suite le temps de réponse des applications. « Une fois l’intégration de Turbonomic à Dynatrace réalisée, nous avons obtenu les données dont nous avions besoin pour montrer à toute l’équipe que le redimensionnement ne compromettait pas les performances. En fait, cela les améliore », note Roberto Massimiliani.