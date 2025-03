Canal+ Télécom cartographie son système d’information grâce à IBM Instana Observability

Début 2023, avec l’accord des équipes de la direction des logiciels du groupe Canal+, Canal+ Télécom a décidé de lancer un test en conditions réelles de la solution IBM Instana Observability.

Ce test a impliqué les équipes de Canal+ Télécom, d’IBM Client Engineering et d’Erica.

« C’était une approche nouvelle pour nous », remarque M. Bourgeois.

« Grâce à l’implication et à l’investissement des équipes d’IBM Client Engineering et à leur collaboration avec les équipes chargées du système d’information et de la supervision chez Canal+ Télécom, nous avons pu tester la solution en direct sur notre plateforme avec nos données, ce qui nous a permis d’en évaluer les avantages. Le projet s’est déroulé en février et mars 2023. »

La démonstration s’est concentrée sur trois cas d’utilisation : la découverte automatique des ressources informatiques (auto-découverte), l’identification des causes d’un incident (analyse des causes racines), et le tableau de bord de supervision (supervision de l’activité). Le lancement du MVP a commencé par l’évaluation des besoins, puis la mise en place et le déploiement des équipes, la cocréation de la solution lors de sessions hebdomadaires et enfin une phase de rétrospection et de transfert de compétences.

Ce test en conditions réelles a permis aux équipes de Canal+ Télécom d’évaluer la pertinence de l’outil et sa capacité à répondre à des besoins spécifiques.

« Il est encore trop tôt pour quantifier précisément les avantages de la solution IBM Instana Observability. Néanmoins, nous avons déjà pu constater l’efficacité de la découverte automatique des services. La solution offre une visibilité en profondeur : lors d’un incident, elle peut aller chercher la cause en profondeur et même isoler le code source incriminé. »