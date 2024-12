Début 2023, avec l’approbation des équipes Software Management du groupe Canal+, Canal+ Télécom décide de lancer un test en conditions réelles de la solution IBM Instana Observability.

Ce test a mobilisé les équipes de Canal+ Télécom, IBM Client Engineering et Erica.

« C’était une démarche nouvelle pour nous », note Raphaël Bourgeois, Responsable des outils de supervision au sein de la Direction Technique et des Opérations de Canal+ Télécom.

« Grâce à l’engagement des équipes d’IBM Client Engineering et à leur collaboration avec les acteurs SI et de la supervision de Canal+ Télécom, nous avons pu tester la solution en direct sur notre plate-forme et avec nos données, ce qui nous a permis d’en mesurer les bénéfices. Ce projet s’est déroulé de février à mars 2023. »

Le démonstrateur s’est focalisé sur trois cas d’usage : la découverte automatique des ressources IT (autodiscovery), l’analyse des causes d’un incident (root cause analysis) et le tableau de bord de supervision (business activity monitoring). Le lancement du MVP a débuté par évaluation des besoins, suivie de la constitution et mise en place des équipes, de la co-création de la solution au cours de sessions de pairing hebdomadaires, et enfin une phase de rétrospective et de transfert de compétences.

Ce test en conditions réelles a permis aux équipes de Canal+ Télécom d’évaluer la pertinence de l’outil et sa capacité à répondre spécifiquement à ses besoins métiers.

« Il est encore trop tôt pour quantifier précisément les bénéfices de la solution IBM Instana Observability. Néanmoins, nous avons pu d’ores et déjà constater l’efficacité avec laquelle il peut découvrir automatiquement des services. La solution offre une visibilité approfondie : lors d’un incident, elle peut remonter très loin pour identifier la cause jusqu’à isoler le le code source incriminé. »