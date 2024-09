Dans le cadre du déploiement initial de QRadar SIEM, l’équipe IBM Security et le personnel de Cal Poly Pomona ont réalisé un inventaire complet de toute l’architecture, créant un enregistrement détaillé de la topologie réseau tout en identifiant tous les rôles utilisateur avec accès aux données. Actuellement, près de 27 000 étudiants actifs et 3 000 professeurs et employés utilisent régulièrement le système.

« Il existe également un large groupe d’utilisateurs transitoires formé de candidats qui postulent chaque semestre », explique Carol Gonzales, vice-présidente associée chargée de la sécurité et de la conformité informatiques et responsable de la sécurité des systèmes d’information à l’université. « Cela porte notre base d’utilisateurs à environ 100 000 au total, chiffre qui redescend tout aussi rapidement. Nous organisons également de nombreux événements pour la communauté. Et chaque année a lieu une cérémonie de remise des diplômes qui accueille les amis et la famille des étudiants sur le campus. C’est exigent en termes d’accès sans fil. »

Maintenant que l’inventaire a été effectué et les rôles utilisateurs identifiés, QRadar SIEM permet à Cal Poly Pomona de centraliser, normaliser et analyser les données entrantes à partir de plus de 84 000 appareils pour identifier les menaces potentielles via le machine learning et l’analyse comportementale. En moyenne, ce processus génère environ 44 Go de journaux et de rapports chaque jour, ce qui, en termes d’analyses légales, permet de simplifier le respect des exigences en matière de conformité et d’audit.

Pour être plus précis, les fonctions d’alertes exploitables de la solution IBM peuvent identifier rapidement et efficacement les points d’intrusion, et les signaler à des fins d’enquête. En outre, QRadar SIEM propose des fonctionnalités d’analyse du comportement des utilisateurs qui permettent au personnel de sécurité d’identifier des anomalies auparavant indétectables pouvant indiquer des attaques ciblées, des menaces internes ou d’autres activités malveillantes.