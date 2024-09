Lorsque l'on gère un réseau de magasins de proximité multi-symboles, il peut s'avérer difficile de suivre les performances de vente de chaque magasin et générer des budgets annuels précis à mesure que l'entreprise se développe. Sans moyen pratique d'analyser les données financières, on risque alors de négliger des informations précieuses qui orienteraient la prise de décisions stratégiques.

BWG Foods, l'une des principales entreprises irlandaises de vente au détail et de vente en gros de produits alimentaires, gère divers magasins de proximité en Irlande et dans le sud-ouest de l'Angleterre, notamment Londis, MACE, SPAR et EUROSPAR. Au fur et à mesure que l'entreprise intégrait de nouveaux magasins à son groupe par des acquisitions, son service financier était soumis à une pression plus forte pour produire des budgets et des rapports de vente ultra-détaillés dans les délais impartis.

Tim O'Leary, responsable du système informatique de gestion chez BWG Foods, explique : « Chaque entité de notre réseau vend non seulement de la nourriture, des vins, des spiritueux et d'autres biens de consommation à rotation rapide [FMCG] directement aux clients, mais achète aussi des marchandises via diverses sources, notamment notre réseau de libre service de gros et notre centre national de distribution. Pour obtenir une image précise des performances de chaque magasin et générer des budgets fiables, nous devons distinguer les différents types de ventes réalisées par chaque magasin et chaque marque. Au fur et à mesure que nous avons introduit de nouvelles marques dans notre groupe, cette tâche est devenue de plus en plus complexe et chronophage. »

BWG Foods a constaté que la solution analytique utilisée pour soutenir ses activités de budgétisation et de production de rapports de ventes n'offrait plus la flexibilité et les performances nécessaires pour fournir des informations rapides et fiables aux décideurs clés.

Tim O'Leary poursuit : « Comme notre solution analytique existante offrait des capacités d'automatisation limitées, nous avons souvent dû travailler très tard pendant notre cycle de budgétisation annuel. Beaucoup de ce temps était souvent consacré à la réalisation de tâches susceptibles d'être automatisées, telles que le profilage des frais généraux et l'élaboration du calendrier des budgets. »

Lorton Sherlock, expert-comptable chez BWG Foods, ajoute : « Notre solution d'analyse existante avait été fortement personnalisée en fonction de nos besoins et j'étais ainsi le seul membre de l'équipe financière qui était vraiment à l'aise avec son adaptation, sa correction et sa mise à jour. Nous voulions une solution qui réduirait le risque de dépendance à quelques personnes clés. »