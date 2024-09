BSH a réussi à modifier les profils de poste de nombreux professionnels du service client, en étendant les responsabilités de la résolution réactive des problèmes aux conseils proactifs, au consulting et aux ventes. Grâce aux nouvelles applications iPad, les professionnels du service client de BSH peuvent maximiser les opportunités commerciales lors des tâches de maintenance sur site.

Les nouveaux processus sont 100 % sans papier. Les techniciens du service client peuvent gérer les tâches, planifier les itinéraires et générer des estimations de coûts et des factures par e-mail directement dans les nouvelles applications iPad. De plus, le personnel sur le terrain peut présenter des informations produit complètes aux clients qui n'étaient tout simplement pas immédiatement disponibles auparavant. Les applications iPad prennent également en charge une gestion plus dynamique et plus précise des stocks sur l'ensemble de la flotte de fourgons de service client, permettant à BSH d'optimiser la distribution et l'approvisionnement des pièces de rechange sur l'ensemble de son réseau de service client.

De plus, en remplaçant plusieurs appareils monotâches par des iPad, l'entreprise a réduit le nombre d'appareils de 80 % et le poids, qui est passé d'environ 10 kg à moins de 1 kg. Résultat, moins de fatigue physique, moins de stress et un environnement de travail plus sain.

Martina Krenn souligne : « Nos équipes de service client qui utilisent les nouvelles applications iPad génèrent désormais 20 % de chiffre d'affaires en plus sur le terrain. Surtout, nos techniciens du service client peuvent effectuer une demi-tâche de plus par jour en moyenne, offrant ainsi un service plus réactif qui contribue à augmenter notre Net Promoter Score de 22%. »