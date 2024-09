BRUNATA-METRONA s'appuie sur un large éventail d'applications SAP pour soutenir ses opérations, notamment SAP ERP (lien externe à ibm.com) pour les processus de finance, de contrôle, des ventes et de service client. La société utilise aussi SAP for Utilities ainsi que SAP Customer Relationship Management, SAP ERP Human Capital Management et SAP SuccessFactors Recruiting.

Pour accélérer ses charges de travail les plus critiques, l'équipe s'est tournée vers IBM afin d'optimiser son infrastructure informatique centrale. La société a choisi deux serveurs IBM Power System E950 optimisés par les processeurs IBM POWER9® pour exécuter les applications métier SAP ERP. Grâce à la technologie de virtualisation IBM PowerVM® s'exécutant sur IBM AIX®, ces deux serveurs hébergent plus de 40 systèmes SAP, une majorité d'entre eux exploitant la base de données IBM Db2®. Les performances et l'efficacité d'IBM Db2 soutiennent les processus centraux de la société dans tous les services et fonctions métier.

Pour garantir la disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de tous les processus métier, la société a implémenté IBM PowerHA® SystemMirror® for AIX, qui assure la continuité des opérations et la reprise après incident au niveau de l'entreprise.

« Grâce à IBM Power Systems, IBM Storage, IBM PowerVM, IBM AIX et IBM Db2, nous disposons du niveau de fiabilité nécessaire pour fournir aux bailleurs, aux propriétaires et aux locataires toutes les informations pertinentes en ligne, au quotidien, souligne Bernd Maisenbacher. Avec plus de 99,9 % de disponibilité pour les applications SAP ERP exécutées sur les serveurs IBM Power System E950, BRUNATA-METRONA bénéficie d'une stabilité à toute épreuve. IBM Power Systems offre des performances optimales avec un faible encombrement dans le centre de données et un fort niveau d'automatisation, qui nous permettent de consacrer plus de temps et de ressources à l'entreprise. »

« Cette plateforme flexible et hautement évolutive nous permet d'intégrer en permanence des données actualisées provenant de compteurs intelligents et de nombreux millions de capteurs IdO dans nos principaux processus métier, ajoute-t-il. Grâce aux solutions IBM, nous pouvons fournir des produits et des services plus rapidement et obtenir des analyses plus approfondies sur les structures de coûts internes à l'aide de fonctionnalités telles que l'analyse de rentabilité, ce qui nous permet de mieux comprendre les performances et d'améliorer notre stratégie métier. »