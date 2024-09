La complexité d’une chaîne d’approvisionnement classique, dans laquelle les produits de plusieurs exploitations sont rassemblés et expédiés à travers le pays, complique la capacité d’identification du problème. La laitue romaine, qui a toujours eu les faveurs des ménages américains, a subi une baisse des ventes de 20 % depuis 2018.

BrightFarms a été fondée pour simplifier et décentraliser la chaîne d’approvisionnement des légumes verts et pour offrir aux consommateurs un choix plus durable. « Si vous regardez ce qui se passe aujourd’hui en termes de changement climatique et de volatilité de la croissance, avec des sécheresses et des pluies excessives, il devient de plus en plus difficile de compter sur la Californie pour les salades », indique Abby Prior, vice-présidente principale des ventes et du marketing chez BrightFarms.

L’entreprise établit des fermes sous serre à travers les Etats-Unis qui approvisionnent les détaillants locaux en légumes verts frais. « Nous développons tout de manière durable, sans pesticide et sans OGM », ajoute Mme Prior. « Nous réduisons également l’empreinte carbone des salades vertes aux Etats-Unis. Nous cultivons avec moins d’eau, moins de terre et moins de carburant par rapport aux produits provenant de la côte ouest. Et nous sommes une entreprise axée sur le bien-être de la planète et des personnes. »