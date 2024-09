boxxe utilisait une version antérieure de QRadar depuis plusieurs années. Lorsque l'équipe a cherché à continuer à améliorer ses capacités de sécurité, elle a évalué d'autres solutions de détection et de réponse aux menaces et a décidé qu’IBM Security QRadar SIEM sur le cloud, combiné à IBM Security QRadar SOAR, offrait les meilleurs avantages pour les défis de sécurité actuels.

« Ce n'est pas qu'IBM soit le seul à offrir certaines fonctionnalités », précise M. Kemp, « c'est la façon dont cela a été fait. Il n'est pas rare que d'autres outils disposent d'une analyse du comportement des utilisateurs (UBA), mais le machine learning et l'IA derrière la solution d'IBM sont bien développés. Cela nous facilite grandement la tâche. » M. Kemp dit la même chose pour les capacités d’orchestration, automatisation et réponse aux incidents de sécurité (SOAR) et d'expérience unifiée des analystes (UAX) de QRadar. « Ces fonctionnalités ne sont pas nécessairement nouvelles, mais elles surpassent de loin les offres concurrentes. Nous sommes désormais capables d'atténuer les menaces avancées que nous n'aurions peut-être pas pu détecter auparavant. »

M. Kemp raconte une anecdote où l'UBA de QRadar a surpassé une règle de détection manuelle pour les attaques par force brute. L'équipe n'utilisait l'UBA que depuis une semaine lorsqu'une tentative d'attaque par force brute a ciblé un identifiant utilisateur de boxxe. En l'espace de cinq minutes, l'UBA a détecté des connexions anormales et a commencé à augmenter le score de risque de l'activité, permettant ainsi à l'équipe SOC de réagir et de prévenir tout dommage. La règle de détection manuelle a déclenché une alerte environ 10 minutes plus tard.

Désormais, boxxe tire parti de cette efficacité à grande échelle. L'équipe a déployé l'UBA dans une architecture multilocataire et activé plus de 1 500 règles, et n'a enregistré qu'un seul faux positif. « L'UBA fonctionne en arrière-plan et apprend de manière autonome », explique M. Kemp. « Elle n'a besoin d'aucune intervention de notre part, si ce n'est de lui indiquer qui nous recherchons et quel est le seuil de risque à partir duquel une alerte doit être déclenchée. »

Bien que boxxe n'utilise l'UAX que depuis peu de temps, M. Kemp affirme que cette solution représente déjà un progrès majeur. « Nous pouvons l’utiliser pour intégrer pratiquement tout », déclare-t-il « Sa fonction de recherche fédérée semble unique, car elle accède à d'autres plateformes, lit leurs données et renvoie les résultats avec les filtres que vous avez sélectionnés. Nous avions l'habitude d'utiliser 14 tableaux de bord. Grâce à l'UAX, nous avons pu les consolider en trois, et prévoyons de n'en avoir qu'un seul à l'avenir. L'UAX nous permet d'effectuer des escalades d'incidents, de traiter les alertes, de les recouper, d'effectuer des analyses de réputation et de la traque aux menaces, le tout dans un seul et même environnement. »

Un autre facteur dans la décision de boxxe d'opter pour IBM était le support multiforme d'IBM. En tant que partenaire commercial d'IBM, boxxe a profité du Build Fund d'IBM, un programme d'aide financière IBM Partner Plus, pour bénéficier d'une remise sur son achat. IBM Expert Labs a contribué à la mise en œuvre de la solution et a fourni un expert disponible pour répondre aux questions et aider à résoudre les problèmes rencontrés. boxxe a également bénéficié d'un excellent soutien de la part de l'équipe IBM Customer Success et du service des ventes.