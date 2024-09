Renforcer le SOC moderne d’aujourd’hui grâce à une IA de niveau entreprise

Aujourd’hui, les environnements de cloud hybride évoluent et se développent à un rythme exponentiel, créant une surface d’attaque plus large et plus complexe à protéger. Cette empreinte informatique croissante rend plus difficile la détection rapide des véritables menaces parmi le bruit. La traque des menaces est ralentie par des technologies cloisonnées, des recherches manuelles et une surcharge d’alertes qui n’ont pas de contexte ou de visualisations clairs. En fait, selon une récente enquête mondiale, les professionnels des centres d’opérations de sécurité (SOC) reçoivent moins de la moitié (49 %) des alertes qu’ils sont censés examiner au cours d’une journée de travail ordinaire.

Le nouveau SIEM IBM Security QRadar cloud natif utilise plusieurs couches d’IA et d’automatisation pour améliorer considérablement la qualité des alertes et l’efficacité des analystes de sécurité. En tirant parti de capacités d’IA matures pré-entraînées sur des millions d’alertes provenant du vaste réseau de clients d’IBM, QRadar SIEM fournit contexte et priorisation aux menaces, ce qui permet aux analystes de se concentrer sur des tâches plus complexes et à forte valeur ajoutée.