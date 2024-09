Les qubits sont des ressources précieuses dans les ordinateurs quantiques d’aujourd’hui, qui ne sont pas encore assez performants pour faire correspondre un qubit à chacune de ces 40 variables. Cette limitation a été un moteur d’innovation, déclare Mme Kagele.

IBM Quantum a apporté à Boeing certains de ses propres travaux internes sur les algorithmes quantiques, que les équipes ont utilisés ensemble pour développer une nouvelle approche de l’optimisation quantique. Plutôt que d’encoder une variable pour chaque qubit, l’équipe a montré qu’il était possible d’encoder trois variables binaires pour chaque qubit. Ainsi, un seul qubit peut traiter une charge d’informations trois fois plus importante qu’un bit classique et représenter trois fois plus de variables.

Il s’agissait d’une augmentation radicale de l’efficacité, même par rapport aux algorithmes d’optimisation quantique antérieurs. Cela a conduit à un traitement réussi du problème des composites stratifiés sur un véritable ordinateur quantique d’IBM. Avec 40 variables binaires, l’équipe a traité ce qui était alors le plus grand problème d’optimisation binaire jamais effectué sur un ordinateur quantique, doublant ainsi le record précédent.

« Nous avons analysé un problème d’optimisation très important qui est au cœur de la conception de nos produits et avons montré que les ordinateurs quantiques peuvent résoudre une fraction de ce problème d’optimisation », explique M. Lowell.

Il reste encore plusieurs années de travail à accomplir avant que Boeing n’utilise des ordinateurs quantiques dans son processus de conception, a-t-il ajouté.

« Nous avons besoin d’ordinateurs quantiques plus performants, et qui traitent des problèmes d’optimisation plus complexes qu’ils ne le peuvent aujourd’hui », a-t-il déclaré, « mais ces nouvelles méthodes nous ont permis d’aller bien plus loin que ce à quoi nous nous attendions lorsque nous avons lancé ce projet. La solution semble plus proche que ce que nous pensions il y a encore quelques années. »