Cette infrastructure reposait en grande partie sur IBM PureData for Analytics, alimentée par la technologie IBM Netezza, et elle encourageait l'utilisation des données dans tous les domaines de l'entreprise, de la ligne opérationnelle au service administratif. Mais au fil du temps, la capacité de traitement est devenue insuffisante et perceptible.

En raison du vieillissement du matériel, du nombre croissant d'utilisateurs et de l'explosion des volumes de données, Bic Camera subissait des retards dans sa production d'analyses et de rapports lors des périodes de pointe, en particulier en début de semaine et en début et fin de mois, lorsque l'accès au système était particulièrement soutenu.

En avril 2019, alors que la prise en charge du matériel sous-jacent du système arrivait à expiration, l'entreprise a commencé à examiner de nouvelles solutions.