Pour relever le défi de l’intégration de services externes dans ses applications bancaires centrales sur mainframe, Gruppo BCC ICCREA s’est associé à IBM® Consulting et IBM® Technology Expert Labs, tirant parti de leur offre de migration et de modernisation des applications pour concevoir une solution cloud hybride qui relie les systèmes existants à des services tiers modernes.

IBM® Technology a aidé ICCREA à identifier les meilleures solutions pour relever ses défis commerciaux et lui a apporté son soutien tout au long du processus de mise en œuvre.

Au cœur de la solution se trouvait l’infrastructure IBM® Z, l’infrastructure mainframe de la banque, renforcée par IBM® z/OS Connect afin de garantir l’invocation sécurisée d’API REST externes directement à partir des applications bancaires centrales. L’architecture intégrait également IBM® WebSphere Liberty, qui prend en charge IBM® z/OS Connect et s’aligne sur la stratégie d’ICCREA pour ses applications cloud. Ensemble, ces technologies ont créé une architecture hybride robuste et évolutive qui procure à la banque une intégration fluide, une visibilité améliorée et jette les bases d’innovations futures.

Pour garantir une observabilité totale, l’équipe a mis en œuvre IBM® Z Operational Log and Data Analytics (IZLDA), qui exporte les données opérationnelles et les journaux du mainframe vers la pile de surveillance basée sur Elasticsearch de la banque. Ce déploiement a permis à ICCREA de bénéficier d’une visibilité en temps réel sur les transactions impliquant des services tiers et d’une surveillance unifiée dans les environnements existants et cloud. En se conformant aux pratiques de surveillance existantes, IZLDA a réduit la complexité opérationnelle et éliminé le besoin de faire appel à des administrateurs mainframe spécialisés pour superviser ces interactions. L’entreprise a ainsi obtenu un cadre d’observabilité évolutif et intégré qui prend en charge l’audit, l’optimisation des performances et la résolution plus rapide des incidents, libérant ainsi des ressources critiques et améliorant l’agilité opérationnelle.