Banrisul utilise des serveurs IBM z14 exécutant les logiciels de base de données IBM z/OS 2.2.0 et IBM Db2 pour prendre en charge ses opérations bancaires de base, selon des spécifications de stockage conçues pour absorber et optimiser la puissance de traitement et la capacité du z14. À la suite d’un appel d’offres public, la banque a reçu les propositions de trois fournisseurs et, après une évaluation minutieuse, la proposition d’IBM a été retenue.

Banrisul a sélectionné les solutions de stockage IBM DS8886F 100 % Flash conçues pour fournir des temps de réponse extrêmement courts, parfaitement adaptés aux nouvelles charges de travail cloud, mobiles, sociales, analytiques et cognitives. En collaboration avec IBM Systems Lab Services and Training, Banrisul a entrepris une refonte complète de son infrastructure de stockage, basée sur la nouvelle technologie IBM Storage et le logiciel IBM Spectrum Storage, dont les performances ont répondu aux attentes.

Banrisul a choisi IBM Transparent Data Migration Facility for z/OS 5.7 pour migrer 22 To de données réparties sur 4 270 volumes, sans avoir besoin de mettre les systèmes opérationnels hors ligne. La migration des données a pris 15 heures sans interrompre les services de sauvegarde existants, garantissant une protection complète des données de Banrisul, même pendant le processus de transition.

Une fois la migration vers le système de données DS8886F terminée, Banrisul a profité de la technologie IBM HyperSwap pour assurer une haute disponibilité, conçue pour répondre aux exigences réglementaires de continuité des activités. Avec HyperSwap, les données sont mises en miroir entre deux systèmes de stockage en mode duplex ; si un site n’est plus disponible, HyperSwap bascule automatiquement vers le système opérationnel, fournissant un accès continu aux données.

La banque a utilisé cette technologie avec son logiciel IBM Copy Services Manager exécuté dans un environnement d’exploitation Microsoft Windows qui communique avec les partitions IBM z/OS de la banque pour automatiser et gérer les tâches de réplication. À l’aide du logiciel IBM Storage FlashCopy, Banrisul peut créer des copies ponctuelles immédiatement disponibles pour un accès en lecture ou en écriture.

De plus, la banque a implémenté le logiciel IBM Spectrum Control Standard Edition pour prendre en charge la planification et la gestion des performances et de la capacité sur tous ses périphériques de stockage, aidant ainsi la banque à optimiser ses investissements existants et à planifier sa croissance future.

En collaboration avec IBM Systems Lab Services and Training, Banrisul a déployé et configuré les systèmes et logiciels IBM DS8886F afin de maximiser la disponibilité, d’améliorer la protection des données et d’optimiser les environnements IBM z14 et de stockage. « Le processus de migration s’est déroulé sans heurts et le déploiement n’a entraîné que des perturbations minimales », explique Jorge Motter, responsable du support des opérations mainframe chez Banrisul.