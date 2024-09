En observant les opportunités de changement et d’amélioration, ANZ a entrepris une transformation de son environnement d’infrastructure mainframe, en commençant par sa mise à niveau z13 en 2015. Le paysage réglementaire devenait de plus en plus strict, avec des exigences accrues en matière de disponibilité.

« Nous voulions nous assurer qu’en tant que banque, nous étions bien placés pour dépasser les exigences à l’avenir », déclare David Squires. « C’était l’occasion de rationaliser, de simplifier et de renforcer nos processus de récupération, et d’ajouter beaucoup plus de fonctionnalités et d’options à l’ensemble du processus en même temps. »

Dans le cadre de cette transformation, l’équipe d’informatique d’entreprise d’ANZ a cherché à tirer parti de la toute dernière série IBM System Storage DS8000 et d’autres technologies IBM innovantes. Elle a découvert certaines de ces avancées en participant au programme IBM Systems Early Program, qui donne à la banque accès aux offres bêta d’IBM et aux développeurs IBM qui peuvent soutenir l’implémentation.

David Squires et son équipe ont repensé les systèmes et les processus de récupération, de sorte que la banque n’a plus besoin de maintenir des sites principaux et des sites de reprise après incident. Au lieu de cela, elle dispose d’un site principal et d’un site alternatif, chacun doté de deux serveurs IBM zSystems. Les quatre systèmes serveur, y compris le stockage central, les connexions réseau, FICON et les cartes de chiffrement, sont configurés de manière identique. En cas de sinistre, l’un des quatre serveurs peut exécuter les systèmes centraux de la banque, ce qui contribue à assurer la restauration inter-site et intra-site sans impact sur l’entreprise.

« Nous mettons en place des processus qui, à mon avis, sont à la pointe de l’industrie en faisant en sorte que tout soit en miroir », déclare David Squires.

D’autres technologies IBM ont été ajoutées en 2016 pour permettre la transformation. Il s’agit notamment de la fonction de sous-système de canal de disque IBM zSystems, qui simplifie considérablement la configuration du stockage, car elle permet d’avoir une seule plage d’adresses sur les deux sites. De plus, la fonction HyperSwap (PDF), qui fait partie du système d’exploitation IBM z/OS, accélère les permutations de stockage multi-cibles sans entraîner d’arrêts, ce qui permet de mettre en miroir le stockage entre les sites et au sein des sites. En outre, en 2018, ANZ a demandé des fonctionnalités de rationalisation supplémentaires pour la technologie IBM Copy Services Manager sur les systèmes DS8000 qui orchestre la data replication et les mécanismes de basculement et de restauration entre les différents sites.

En 2020, ANZ a été consulté au début de la phase de conception pour l’une des technologies IBM les plus récemment développées, la solution IBM Flexible Capacity for Cyber Resiliency. Il s’agit d’une nouvelle offre IBM z16 qui améliorera encore la flexibilité de la capacité de traitement de l’environnement mainframe ANZ entre les centres de données principaux et secondaires. Cette solution a été conçue pour offrir une flexibilité et un contrôle accrus aux organisations qui souhaitent transférer la capacité des produits entre différents sites pendant un an maximum. Elle intègre également l’automatisation basée sur la technologie IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS).

ANZ est maintenant mieux préparé pour répondre aux arrêts planifiés et inattendus, ce qui lui permettra de réduire les risques commerciaux. En cas de panne sur le site principal, la banque peut rapidement transférer le serveur et la capacité de stockage des fonctions critiques dans et entre les sites. Cela garantit une perte minimale ou nulle de continuité opérationnelle. ANZ peut choisir l’option qui fonctionne le mieux en fonction de menaces ou de situations spécifiques et peut également maintenir la continuité jusqu’à la restauration des fonctions du site principal.

L’intégration de ces capacités apporte un degré important de résilience opérationnelle et de confiance dans la continuité aux dirigeants des banques. « Avec toute cette technologie IBM et la conception de notre système, nous avons plusieurs options de récupération à notre disposition », explique David Squires.