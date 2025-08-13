Pour atteindre ces objectifs, Assisto et IBM ont choisi d’intégrer IBM® watsonx.ai et les grands modèles de langage (LLM) IBM® Granite, affinés par Assisto, dans iAssist, la plateforme d’IA conversationnelle d’Assisto. Ensemble, Assisto et IBM ont conçu un bot vocal plus proche de l’humain, capable de comprendre et de répondre à des entrées complexes, au code mixte, dans plusieurs langues.

Les systèmes internes de reconnaissance vocale automatique (ASR) et de Text to Speech (TTS) d’Assisto transcrivent et vocalisent avec précision les discours multilingues. Watsonx.ai permet la détection des sentiments et des émotions en temps réel, tandis que les LLM Granite améliorent la qualité des réponses lors des interactions au code mixte. En outre, la plateforme iAssist génère automatiquement des synthèses d’appel concises et prend en charge une analyse textuelle avancée pour une meilleure compréhension du contexte.

Pour renforcer l’autonomie des équipes de support client, un tableau de bord analytique, conçu avec IBM Cognos Analytics, regroupe les informations (problèmes courants, schémas de sentiment et performance des agents) au sein d’une interface unifiée, facile à utiliser.

Cette approche exhaustive permet à Assisto d’exploiter la puissance de l’IA pour transformer les données audio non structurées en business intelligence.