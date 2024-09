Détenue par l’État, cette société est le fournisseur de cloud du gouvernement et le plus important fournisseur de services d’infrastructure. Pour conserver cette place et poursuivre sa croissance, APIS IT devait moderniser son infrastructure pour accroître la résilience, rationaliser les opérations et garantir la sécurité et la protection des applications. Le plan de modernisation informatique de l’entreprise comprenait le développement et la conteneurisation de tout ce qui se trouvait sur la plateforme Red Hat® OpenShift® (lien externe à ibm.com) et sa protection grâce à des capacités de résilience et d’accès aux données.

Comme la plupart des organisations aujourd’hui, APIS IT devait faire plus avec moins, c’est-à-dire proposer des services plus souples et plus modernes qui offrent une plus grande flexibilité et une plus grande rapidité tout en respectant le budget. La nature des activités de l’entreprise constituait le plus grand défi de ce plan. En effet, ses applications étant très dynamiques, les processus de sauvegarde classiques ne pouvaient s’appliquer à son nouvel environnement conteneurisé. Son infrastructure existante la freinait.