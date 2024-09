La patience est une vertu. Mais il n’est vraiment pas judicieux de cultiver cette qualité avec votre architecture de stockage. Attendre qu’un écran se charge ou que des données se remplissent peut rapidement devenir frustrant, en particulier si vous êtes en train d’itérer la dixième version d’une application que vous devez livrer la semaine suivante.

Pour faire simple, des données lentes ralentiront vos processus. Et pour le développeur de logiciels en pleine croissance Apator Rector, attendre n’était plus une option.



« L’équipement que nous utilisions pour le développement logiciel était très vieux et très lent », explique Marek Kulczyk, responsable de l’installation et de l’administration des services informatiques chez Apator Rector. « La majeure partie a été achetée il y a plus de sept ans. Et certains équipements étaient encore plus vieux. Nous avions plusieurs grands environnements de développement – chacun avec une grande base de données Oracle – sur ces systèmes et nous rencontrions beaucoup de problèmes de performance ».



À l’époque, Apator Rector exécutait ces environnements, y compris le stockage associé, à partir de serveurs individuels et certains appareils stockaient entre 4 et 5 To de données sur des équipements plus anciens et plus lents. Et faute de ressources, l’entreprise devait parfois conserver les données sur des disques locaux. Cette stratégie limitait la vitesse d’accès aux données et réduisait la disponibilité globale.



« Si un hôte tombait en panne, nous n’aurions plus accès à la base de données et plusieurs de nos concepteurs ne pourraient pas travailler », indique Marek Kulczyk. « Cela pourrait avoir un impact sur les délais de développement et sur la satisfaction des clients. Nous voulions donc quelque chose qui rende nos processus plus disponibles. Nous voulions un stockage local centralisé pour nos données de développement. »