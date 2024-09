Avec le soutien d’IBM et d’Arrow ECS, Antara Zenith a mis sur le marché son nouveau portefeuille de solutions SaaS rapidement et efficacement. L’entreprise agit rapidement pour saisir l’occasion de s’emparer de nouvelles parts de marché.

« Basées sur la technologie IBM, nos solutions SaaS comprennent un ensemble complet de logiciels ERP dans le cloud et des services de sauvegarde, reprise après sinistre et de développement », explique Lucas. « Grâce à la rapidité de mise en œuvre de la technologie IBM et à la rapidité d’innovation qu’elle confère, nous avons pu atteindre un délai de mise sur le marché de deux mois seulement. »

En passant à un fournisseur SaaS, Antara Zenith prévoit une augmentation significative des revenus. La technologie évolutive et disponible d’IBM aidera l’entreprise à répondre à la demande de ses nouveaux services tout en maintenant une qualité de service exceptionnelle.

Ernest Gisbert déclare : « Nous prévoyons une croissance de notre chiffre d’affaires d’environ 15 % grâce à nos solutions SaaS basées sur la technologie IBM. Nous estimons pouvoir élargir notre clientèle de 20 % grâce à notre nouveau modèle de livraison. Les solutions IBM offrent une disponibilité de plus de 95 %, ce qui nous permet d’assurer un niveau élevé de continuité de service, et elles sont faciles à mettre à l’échelle, ce qui permet une expansion continue.

Fort du succès de son dernier projet avec IBM, Antara Zenith envisage déjà la prochaine étape de son évolution.

Carolina Lucas conclut : « Notre plan pour l’avenir est de créer, créer et continuer à créer. En tant qu’ISV, nous sommes une plaque tournante entre les clients, les fabricants, les distributeurs et les intégrateurs. Notre objectif est de nous développer ensemble avec l’aide d’IBM, en accédant à des technologies et à des connaissances de pointe tout en développant de nouvelles stratégies commerciales et de nouveaux services. »