Dès le départ, ANDRITZ avait un objectif clair et bien défini qui allait au-delà de la simple mise en œuvre d'un ensemble d'outils de cybersécurité gérés par un tiers. L'entreprise avait besoin d'une organisation de services qui comprenne ses besoins et puisse compléter l'équipe et la configuration existantes.

En juillet 2020, après avoir enquêté sur plusieurs fournisseurs, ANDRITZ a remplacé son ancien MSSP par MSS. IBM a conçu et déployé une solution complète en moins de six mois, y compris l'intégration du logiciel, la mise en œuvre des services de sécurité et la réalisation d'un déploiement mondial pour démontrer les avantages du modèle SaaS (Software as a Service). La pandémie de COVID-19 n'ayant pas permis aux équipes internationales de se rencontrer en personne, tout le travail a été effectué à distance et par le biais de réunions virtuelles. Cela exigeait encore plus de professionnalisme et de confiance de la part des deux parties.

« Nous avons d'abord pensé qu'IBM était une entreprise trop grande, trop bureaucratique et qu'elle ne nous convenait probablement pas », admet M. Strieder. « Mais après avoir travaillé ensemble, nous avons dû réajuster nos réflexions. IBM a parfaitement répondu à nos attentes. L’équipe a fait preuve d’une grande souplesse, a été à l’écoute de nos demandes et a trouvé des solutions adaptées. »

Pour la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), ANDRITZ a choisi la technologie IBM Security QRadar on Cloud déployée en tant que SaaS. La plateforme permet au centre des opérations de sécurité (SOC) d'ANDRITZ, basé en Pologne, de se concentrer sur la détection et la résolution des menaces, tandis que les professionnels de la sécurité d'IBM assurent la gestion de l'infrastructure 24 heures sur 24. Le SIEM ingère des données et enregistre les événements provenant de plusieurs sources sur le réseau. En appliquant des analyses avancées et des corrélations entre les types de données (réseau, terminal, actif, vulnérabilité, données sur les menaces et autres), le SOC obtient une vision holistique de la sécurité.

Lorsque le système détecte une activité ou des modèles suspects, tels que plusieurs tentatives de connexion infructueuses, il déclenche une alerte automatique. En fonction du niveau de gravité, l'équipe de sécurité IBM crée un ticket ou travaille directement avec le SOC pour fournir des recommandations de réponse. ANDRITZ peut également faire appel à l'équipe IBM Incident Response Services pour mener une enquête directe.

« La solution garantit que nous sommes correctement protégés », déclare Glatz. « Nous disposons de beaucoup plus d'informations et de transparence. En général, nous organisons des millions d'événements par jour. Il est donc important que notre personnel comprenne et sélectionne les 25 ou 30 événements les plus critiques susceptibles de présenter un risque élevé pour l'environnement. »

Le service SIEM est complété par deux services supplémentaires : les services de gestion des vulnérabilités IBM X-Force® Red, qui incluent une assistance en matière de classement et de résolution, et IBM Managed Detection and Response Services, qui sont intégrés à la technologie antivirus CrowdStrike Falcon Prevent pour accélérer la détection et la résolution des menaces.

X-Force Red Vulnerability Management Services analyse les systèmes d’ANDRITZ et évalue les failles de sécurité. Chaque analyse aboutit à un rapport qui évalue les vulnérabilités et les classe par niveau de sévérité à l’aide du système de notation des vulnérabilités commun (CVSS). Ceci permet à ANDRITZ de prioriser la réponse aux incidents.

« Pour nous, la composante proactive est la gestion des vulnérabilités », explique Strieder. « Avec la gestion des vulnérabilités, vous pouvez commettre beaucoup d'erreurs. Nous avions besoin de quelqu'un qui nous aiderait à surmonter ces vulnérabilités et à définir des priorités. Il s'agit d'un effort commun. »

Les services de détection et de réponse gérées déclenchent les alertes qui sont captées par le service SIEM. Il utilise le machine learning et l'IA pour évaluer les activités qui se déroulent sur l'ordinateur portable des employés, les téléphones mobiles et d'autres interfaces. S'il détecte un comportement anormal, il peut verrouiller les systèmes, ce qui donne à ANDRITZ le temps d'enquêter.

Pour augmenter les capacités de son programme SIEM et de sécurité, ANDRITZ tire parti des services de gestion des menaces IBM Security X-Force, une offre complète qui intègre des fonctionnalités d'analyse des menaces, de protection, de détection, de réponse et de restauration.