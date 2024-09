Si la prise de conscience de l’ampleur du problème est un bon point de départ, que peut-on faire réellement pour le résoudre ? Des investissement conséquents sont nécessaires : infrastructures physiques (comme des installations de recyclage), technologies innovantes, efforts de nettoyage et programmes éducatifs, pour n’en citer que quelques-uns. Pour les divers acteurs de l’industrie des plastiques dans le monde qui cherchent à prendre des mesures collectives et coordonnées, les données sont essentielles pour guider leurs efforts. Ils sont confrontés à des questions d’ordre général, telles que : où se trouvent les fuites les plus importantes dans la chaîne de valeur des plastiques à travers le monde, et pourquoi se produisent-elles ?

Mais ils doivent également examiner les moindres détails au niveau local pour tester la faisabilité des projets et déterminer, par exemple, la taille, la portée et l’emplacement idéaux d’une installation. Les types d’informations nécessaires pour réaliser ces analyses (des volumes de déchets plastiques existants aux installations de traitement des déchets solides, en passant par les attitudes locales et les modèles comportementaux) sont difficiles à trouver, et qu’elles puissent servir de base à un consensus est encore plus hypothétique. Il s’agit là d’un état de fait que M. Kolesch et ses collègues de l’Alliance désignent par « le grand déficit de données ».

« Il existe littéralement des milliers de sources de données dans le monde entier liées à la chaîne de valeur des plastiques, et ce nombre ne cesse de croître avec chaque nouvelle étude publiée », explique M. Kolesch. « Mais il y a également un manque de cohérence entre les ensembles de données et les méthodologies de collecte de données, comme la définition des déchets plastiques et la façon dont la consommation est mesurée. Cela signifie que les décisions d’investissement à grande échelle, comme la construction d’une usine de recyclage pour atténuer les fuites dans la chaîne de valeur, sont basées sur des informations disponibles de manière sélective et qui ont leurs propres points de référence. »

Il s’agit là d’un problème plus important qu’il n’y paraît. Comme pour tous les investissements, les infrastructures vertes constituent à la fois un risque et un rendement potentiels. Avant de s’engager dans un projet, les parties prenantes ont besoin d’informations complètes et fiables. « Complètes » signifie qu’il doit y avoir suffisamment de données pour prendre des décisions. « Fiables » signifie que la source des données ainsi que toutes les suppositions ou les mises en garde qui y sont associées sont connues. Le manque d’un seul de ces éléments entrave la prise de décision et représente donc un obstacle direct à l’action.