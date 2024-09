La relation entre Alinma Bank et IBM remonte aux débuts de la banque. Une grande partie de son infrastructure socle repose d’ailleurs sur la technologie IBM. Parmi les offres disponibles sur le marché, Alinma Bank a choisi la plateforme IBM Cloud Pak for Integration comme base de sa nouvelle solution d’intégration B2B. Cette dernière était compatible avec l’infrastructure de la banque, et la capacité de gestion des API était très bien notée par le cabinet d’études Gartner. Il est intéressant de noter que l’une des solutions étudiées à l’époque par la banque était la plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift, qui a été rachetée par IBM peu de temps après, et sur laquelle reposent désormais toutes les solutions IBM Cloud Pak.

Accompagnée par l’équipe IBM Expert Labs, Alinma Bank a défini l’architecture, l’environnement d’hébergement et la stratégie de migration de sa nouvelle plateforme d’intégration. Le projet consistait à transférer les services Web B2B de la banque vers IBM Cloud Pak for Integration pour bénéficier de ses fonctionnalités de gestion des API, et à remplacer l’infrastructure de sa plateforme d’intégration par Red Hat OpenShift.

Le processus a démarré en janvier 2020. Deux mois plus tard, la COVID-19 frappait. C’était une phase cruciale du projet, et la pandémie a entraîné d’énormes défis. L’équipe chargée de la mise en œuvre a dû faire face aux exigences bancaires très strictes en matière d’accès à distance aux infrastructures informatiques des institutions financières. Ensemble, IBM et Alinma Bank ont pu surmonter ces difficultés.

Le projet nécessitait l’installation de quatre environnements destinés respectivement au déploiement Red Hat OpenShift, aux tests d’intégration système, aux tests d’acceptation utilisateur et à la production. L’équipe s’en est chargée pas à pas pour installer IBM Cloud Pak for Integration, personnaliser l’environnement et faire migrer les services à partir d’IBM DataPower Gateway vers la fonctionnalité de gestion des API d’IBM Cloud Pak for Integration.

Une fois l’infrastructure prête, l’équipe a poursuivi la personnalisation et le développement en ajoutant ses propres services B2B sur la nouvelle plateforme, en remplaçant les anciens services Web SOAP par des API REST et en configurant le portail API à l’image d’Alinma Bank. L’équipe a également déplacé les actifs des dispositifs matériels IBM DataPower Gateway vers DataPower, fonctionnalité virtuelle d’IBM Cloud Pak for Integration.

Au total, la mise en œuvre a duré environ un an. Avant de la mettre en service, la banque a testé sa nouvelle plateforme. Parfaitement opérationnelle, cette dernière a été officiellement lancée en décembre 2020.