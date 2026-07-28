Accélérer la fourniture de SaaS grâce à une infrastructure cloud

AgentLocator rationalise les déploiements et fait évoluer les opérations avec IBM Cloud VPC
Alors qu’AgentLocator étendait sa plateforme SaaS pour les professionnels de l’immobilier en Amérique du Nord, son processus de déploiement manuel est devenu de plus en plus difficile à gérer à l’échelle. Les versions nécessitaient une coordination étendue entre les équipes de développement, QA et DevOps, les déploiements étant effectués directement sur des serveurs IIS fonctionnant selon un modèle d’infrastructure traditionnel. Cette approche a accru la complexité opérationnelle, ralenti la livraison des fonctionnalités et augmenté le risque d’erreurs de déploiement et de perturbations de service. La gestion de l’infrastructure à l’échelle consommait également des ressources précieuses qui auraient pu être consacrées à l’innovation produit. Pour soutenir sa croissance continue et répondre aux attentes des clients, AgentLocator avait besoin d’un modèle opérationnel capable de réduire la complexité opérationnelle, de rationaliser la gestion de l’infrastructure et d’évoluer parallèlement à l’activité.
AgentLocator s’est associé à IBM pour transformer son approche de déploiement et créer une base cloud évolutive pour la croissance. En implémentant des solutions IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC), l’entreprise est passée de déploiements manuels basés sur IIS à un environnement automatisé, conteneurisé et cloud native. IBM Cloud Virtual Servers for VPC offrait un réseau sécurisé et isolé ainsi qu’un contrôle de niveau entreprise, tandis que IBM Cloud Kubernetes Service permettait l’orchestration de workloads conteneurisés à l’aide de ressources cloud flexibles pouvant évoluer à la demande. La nouvelle architecture a permis de standardiser les environnements, d’automatiser le provisionnement de l’infrastructure et d’harmoniser les workflows DevOps entre les équipes de développement, d’assurance qualité et des opérations. Les capacités multi-zones ont encore amélioré la résilience et la disponibilité des applications. Avec l’automatisation remplaçant les processus manuels, AgentLocator a réduit la complexité opérationnelle, minimisé les risques de déploiement et établi une plateforme fiable qui permet des mises en production plus rapides à mesure que l’entreprise continue de croître.
Après sa transformation, AgentLocator a considérablement amélioré la rapidité de déploiement, l’efficacité opérationnelle et la fiabilité du service. Le provisionnement automatisé de l’infrastructure a réduit l’effort manuel et minimisé le risque de déploiement, permettant aux équipes de se concentrer sur l’innovation plutôt que sur la maintenance.
L’architecture basée sur le cloud permet un provisionnement d’infrastructure 80 % plus rapide, une réduction de 70 % des tâches d’administration manuelle et une réduction de 50 % du délai de mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités, grâce à une CI/CD pilotée par GitOps sur IBM Cloud Kubernetes Service.
AgentLocator prend en charge la mise à l’échelle dynamique de sa plateforme, répond plus rapidement aux demandes du marché et propose de nouvelles fonctionnalités de manière plus efficace. Grâce à une base cloud évolutive, AgentLocator est bien placé pour soutenir une croissance continue et l’évolution des besoins métier.
AgentLocator est une entreprise canadienne de technologies immobilières fondée en 2011, présente au Canada et à Sarajevo. L’entreprise offre une plateforme SaaS aux professionnels de l’immobilier au Canada et aux États-Unis, combinant génération de leads, CRM, automatisation et capacités de marketing digital. Ses solutions aident les agents immobiliers à gérer le cycle de vie complet des prospects, de l’engagement des prospects à la gestion continue de la relation client.
IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) permet aux entreprises de créer des environnements cloud sécurisés et isolés, avec des capacités de calcul, de stockage et de mise en réseau flexibles. Grâce à l’isolation native du réseau, aux contrôles d’accès granulaires et au provisionnement d’infrastructures à la demande, les équipes peuvent déployer les ressources en quelques minutes, évoluer dynamiquement et maintenir des performances cohérentes. Associé à une haute disponibilité, à une surveillance intégrée et à une connectivité hybride fluide, IBM Cloud VPC fournit une base solide pour moderniser les applications et soutenir la croissance de l’entreprise.
© Copyright IBM Corporation. Juillet 2026.
IBM, le logo IBM et IBM Cloud sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.