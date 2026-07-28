Accélérer la fourniture de SaaS grâce à une infrastructure cloud

Après sa transformation, AgentLocator a considérablement amélioré la rapidité de déploiement, l’efficacité opérationnelle et la fiabilité du service. Le provisionnement automatisé de l’infrastructure a réduit l’effort manuel et minimisé le risque de déploiement, permettant aux équipes de se concentrer sur l’innovation plutôt que sur la maintenance.

L’architecture basée sur le cloud permet un provisionnement d’infrastructure 80 % plus rapide, une réduction de 70 % des tâches d’administration manuelle et une réduction de 50 % du délai de mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités, grâce à une CI/CD pilotée par GitOps sur IBM Cloud Kubernetes Service.

AgentLocator prend en charge la mise à l’échelle dynamique de sa plateforme, répond plus rapidement aux demandes du marché et propose de nouvelles fonctionnalités de manière plus efficace. Grâce à une base cloud évolutive, AgentLocator est bien placé pour soutenir une croissance continue et l’évolution des besoins métier.