Abou Ghaly Motors (AGM) mène le changement en Egypte avec des solutions de mobilité intégrées destinées aux particuliers et aux entreprises. La société représente des marques automobiles parmi les plus emblématiques au monde, notamment Mercedes-Benz, Chrysler, Alfa Romeo et Jeep ; elle propose des services de limousine, de location de voitures et gère une entreprise de lubrifiants ; et elle développe et vend des solutions technologiques par l’intermédiaire de Magints, une entité indépendante.

AGM accompagne les constructeurs automobiles avec un modèle commercial dit « triple S » (sales, after-sales service et spare parts en anglais), misant sur la vente, le service après-vente et les pièces détachées via des showrooms, des centres de service et des magasins répartis sur le territoire égyptien. La présence numérique d’AGM est également importante et permet aux clients de bénéficier d’expériences personnalisées et pratiques, à tout moment et en tout lieu.

Les personnes visitant le site Web d’AGM peuvent notamment accéder à un showroom ultra moderne qui leur permet d’accéder à des informations détaillées, de s’immerger dans des expériences à 360 degrés présentant les voitures et de comparer les modèles. Ils peuvent également demander un essai sur route ; un vendeur les contacte personnellement pour prendre les dispositions nécessaires. Les propriétaires de voitures peuvent également se rendre en ligne et prendre rendez-vous pour une réparation ou obtenir une évaluation professionnelle et optimisée par l’IA de la valeur de leur voiture. Ces services permettent de renforcer la compétitivité d’AGM sur un marché extrêmement concurrentiel.

« En Egypte, un consommateur peut trouver un certain nombre de concessionnaires ou de prestataires automobiles proposant les mêmes modèles de voiture. Ainsi, l’avantage incarné par AGM ne concerne pas le type de produits fournis ou le caractère moderne de nos showrooms, mais le type d’expérience proposé aux consommateurs. Alors, en quoi AGM fait-il figure de pionnier sur le marché ? Nous parlons ici de nos services numériques, qui nécessitent une solide infrastructure composée de technologies de pointe », explique Khaled Maddah, directeur de l’innovation et de la technologie d’AGM et directeur général de Magints.

Il y a plusieurs années, AGM a déployé le logiciel SAP ERP Central Components (ECC) pour les fonctions métier critiques et une solution SAP Cloud for Customer pour gérer les pratiques de vente, de service et de marketing basées sur un CRM. Les solutions SAP s'exécutaient sur une infrastructure IBM dédiée dans un centre de données intégré au siège social de l’entreprise, au Caire.

« La décision d’adopter le logiciel SAP et de nous engager sur le long terme était critique, mais nous avons relevé le défi et avons réussi », explique Khaled Maddah. « Nos solutions SAP devaient bénéficier d’un support solide du point de vue matériel, et c’est pourquoi, à l'époque, notre choix s'est porté sur IBM. Cela nous a donné un avantage et ils nous soutiennent depuis longtemps. »

En savoir plus sur SAP on IBM Cloud.