Pour transformer sa vision audacieuse en réalité, abof avait besoin de la meilleure plate-forme de commerce électronique, et une offre conjointe d’IBM et de Metail s’est avérée être la solution idéale.

Aujourd'hui, abof attire ses clients en leur proposant une expérience d'achat optimale et personnalisée sur tous les points tactiles. Que les acheteurs choisissent de naviguer en ligne ou sur mobile, via leur navigateur de bureau ou l'application mobile abof, ils sont accueillis avec un flux continu de contenus, d'histoires et de conseils de style, tous liés aux dernières tendances du catalogue en ligne abof.

« Notre page d'accueil a été conçue avec une impression générale similaire à celle de sites Web tels que Pinterest et Instagram », explique un collaborateur. « Les visiteurs peuvent faire défiler le contenu et lorsqu'ils cliquent sur un article spécifique, des photos d'apparence similaire leur sont présentées et ils sont invités à acheter l'article, ce qui les conduit à une section spécifique de notre catalogue, où ils peuvent parcourir et acheter des produits.

« Nous pensons que le fait de présenter aux visiteurs ce type de contenu axé sur l'histoire et plus « digeste », plutôt qu'un énorme mur de produits, est un bien meilleur moyen de capter leur attention, de les encourager à passer plus de temps à réfléchir et à regarder nos produits, et finalement de les inciter à faire un achat. Bien entendu, si un client souhaite simplement consulter notre catalogue principal, il peut également le faire sans problème ».

Lorsqu'un client trouve un vêtement qu'il aime, il peut voir à quoi peut ressembler le vêtement lorsqu'il est porté, à l'aide de l'outil de salle d'essayage virtuelle Metail. Il suffit aux utilisateurs de cliquer sur l'icône « Essayez-moi » affichée à côté d'un produit, de saisir leur taille, leur poids et la taille de leur soutien-gorge. L'outil utilise les données pour générer un « Memodel » personnalisé afin de visualiser la façon dont les vêtements s'adapteront à leur morphologie unique. Les utilisateurs peuvent même combiner différents vêtements pour créer un look de la tête aux pieds. De plus, la solution peut fournir des recommandations de taille personnalisées basées sur les mesures fournies par l'utilisateur et les tableaux de tailles de l'abof.

Actuellement, l'expérience est accessible aux femmes, et un lancement pour les clients masculins est prévu dans un avenir proche. À terme, abof prévoit d'intégrer des fonctionnalités de partage à l'outil, afin de permettre aux utilisateurs de publier les tenues qu'ils ont créées sur les réseaux sociaux.

Dans les coulisses, abof capture des données riches sur les préférences et les mensurations des clients, qu’elle utilisera pour affiner la taille des vêtements et les recommandations de produits.

« L'objectif est d'associer les consommateurs aux vêtements qui correspondent à leur type de morphologie et à leurs préférences en matière de style », rapporte un collaborateur. « En intégrant les données des utilisateurs aux algorithmes de Machine Learning, nous pouvons commencer à établir une image plus précise des produits et tailles susceptibles de se vendre le mieux à chaque client. Cela nous permettra d'offrir une expérience d'achat beaucoup plus personnalisée qui encourage les consommateurs à acheter. De plus, de meilleurs conseils en matière d'ajustement nous permettront de réduire les taux de retour, ce qui augmentera la satisfaction des clients et permettra à abof de réaliser des économies. »