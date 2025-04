L’ESA permet à ABB de payer ILOG CPLEX Optimizer en fonction de chaque déploiement et renouvellement, à des tarifs de plus en plus favorables à mesure que le volume augmente.

Audrey Wang Gosselin, responsable mondiale du marketing produit, de la durabilité et de l’excellence opérationnelle chez ABB, déclare : « Dans le secteur du ciment, la rentabilité dépend d’un contrôle précis de la production. Dans cet exemple, notre client a étendu l’utilisation de notre CPS à plus de 50 sites, démontrant ainsi sa valeur dans la définition du calendrier de production optimal en fonction des demandes du marché et des fluctuations des coûts énergétiques. ».

Après avoir mis en place l’ESA, ABB continue de développer son CPS et d’étendre la solution à de nouveaux clients. L’entreprise fournit une prise en charge directe de la solution complète (y compris le composant CPLEX), ce qui aide les clients à optimiser leurs processus de planification et de production.

Les utilisateurs du CPS tirent avantage d’une planification de la production à court terme optimisée jusqu’au niveau de l’usine et du produit, ce qui les aide à réduire les coûts et à augmenter l’efficacité de l’équipement. L’efficacité renforcée de la planification permet également de surmonter les contraintes de calendrier, et un enregistrement complet des critères de décision est disponible pour examen lors du réglage fin de la production future.

« Le CPS permet aux fabricants de ciment de calculer des plans de production optimisés en quelques minutes, de comparer plusieurs scénarios avant de décider lequel mettre en production », explique Mme Wang Gosselin. « La puissance de l’ABB Ability Knowledge Manager intégré à ILOG CPLEX Optimizer aide nos clients à prendre de meilleures décisions pour une réduction des coûts et de leur impact environnemental. Et le contrat de solution intégrée d’IBM contribue à rendre la solution facile à dimensionner, ce qui permet de répondre aux objectifs d’expansion de nos clients. »