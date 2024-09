Les fournisseurs de services informatiques sont constamment sous pression pour concevoir, développer et mettre en œuvre des outils de nouvelle génération qui soutiennent les stratégies commerciales d’une clientèle variée et exigeante. En parallèle, ils ont le souci constant de minimiser les coûts et les efforts nécessaires à la gestion et à la maintenance des infrastructures de leurs clients.

C’est précisément le double défi que devait relever la société informatique italienne ESC Consulting, comme l’explique Marco Ruffoni, son PDG : « Pour se démarquer sur un marché concurrentiel et saturé, il faut être à l’écoute des besoins des clients et leur fournir des solutions qui répondent de manière fluide à leurs exigences professionnelles, voire les anticipent.

« Nous sommes constamment sollicités par des clients qui recherchent des moyens plus intelligents et disruptifs de gérer leurs processus métier, et en même temps nous devons être prudents pour ne pas engendrer de coûts supplémentaires dans le cadre de la gestion de leurs infrastructures. Où trouver une solution capable de cocher toutes les cases pour nous et nos clients, et que nous pourrions déployer facilement tout en étant suffisamment flexible pour permettre les personnalisations ? »

La réponse : « dans le cloud ». « Le cloud computing est l’une des tendances informatiques les plus en vogue, et les avantages qu’elle génère, en termes d’économies de temps et d’argent, de flexibilité, de sécurité, correspondent aux attentes des entreprises, poursuit Marco Ruffoni. Si nous voulions aider nos clients à transformer leur gestion des processus métier, tout en réduisant les frais généraux liés à la gestion d’une architecture traditionnelle, nous devions nous pencher sur le sujet des technologies cloud. »

ESC Consulting a commencé à travailler avec l’un de ses clients les plus anciens, une entreprise de taille moyenne dans le secteur de la fabrication, qui subissait de profonds changements susceptibles de remettre en cause sa compétitivité et ses parts de marché.

« Ce client, explique Marco Ruffoni, a hérité d’un environnement informatique très disparate après l’acquisition de nouvelles entreprises. Il nous a donc contacté pour consolider, unifier et rationaliser sa gestion des processus métier. Ses principales préoccupations concernaient l’optimisation et l’accélération de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de production, du suivi de l’avancement de la chaîne de production à l’affectation des ressources humaines en fonction des charges de travail.

« Les systèmes hérités ont entravé la capacité de notre client à répondre rapidement aux demandes d’un marché en constante évolution. Par conséquent, l’entreprise risquait de perdre ses activités au profit de concurrents plus agiles et plus innovants. »