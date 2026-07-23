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Menez des recherches révolutionnaires sur de nouveaux appareils micro-ondes supraconducteurs et développez de nouvelles façons de les exploiter dans le domaine de l’informatique quantique.
Consacrez-vous à des travaux de recherche de pointe portant sur les infrastructures Cloud, en particulier les réseaux, et contribuez à révolutionner les produits, les services, l’open source et l’innovation.
Développez des systèmes d’IA sûrs, explicables et adaptés en utilisant des techniques d’IA basées sur les connaissances et les données.
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