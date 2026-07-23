Recherche

Venez repousser les frontières de la recherche comme un IBMer.

Avec le monde comme laboratoire, contribuez à l’innovation et explorez l’IA, le cloud hybride, l’informatique quantique et les technologies émergentes.

Voir toutes les offres d’emploi dans la recherche
Offres d’emploi en recherche chez IBM
Postes dans la recherche Scientifique en recherche quantique

Menez des recherches révolutionnaires sur de nouveaux appareils micro-ondes supraconducteurs et développez de nouvelles façons de les exploiter dans le domaine de l’informatique quantique.

 Postes à pourvoir Chercheur scientifique spécialisé en Cloud

Consacrez-vous à des travaux de recherche de pointe portant sur les infrastructures Cloud, en particulier les réseaux, et contribuez à révolutionner les produits, les services, l’open source et l’innovation.

 Postes à pourvoir Chercheur ou chercheuse en intelligence artificielle

Développez des systèmes d’IA sûrs, explicables et adaptés en utilisant des techniques d’IA basées sur les connaissances et les données.

 Postes à pourvoir
Témoignages IBM d’impact, d’évolution de carrière et de parcours

« IBM permet à chacun de découvrir l’informatique quantique en ligne. Pas besoin de laboratoire : de la curiosité et un ordinateur suffisent. Vous pouvez même réaliser des expériences sur de véritables ordinateurs quantiques, directement depuis chez vous. »

 

- Alberto, Scientifique en Informatique Quantique, États-Unis

Découvrir d’autres témoignages (en anglais)
Offres d’emploi à la une dans le secteur de la recherche
Voir tous les postes dans le secteur de la recherche

Au cœur de la recherche

Découvrez les projets sur lesquels vous pourriez travailler et comment vous pouvez faire la différence.
Personne debout, les bras croisés, vêtue d’un costume noir sur fond gris clair
Apporter au monde une informatique quantique utile Lire plus (en anglais)
D’une passion pour les jeux de logique à la cryptographie Lire plus (en anglais)
augmenter le ratio intelligence par watt de l’IA
Améliorer le ratio intelligence par watt de l’IA Lire plus (en anglais)
augmenter le ratio intelligence par watt de l’IA
Superinformatique quantique à grande échelle Lire plus (en anglais)

Venez vous réaliser comme un IBMer

Chez IBM, nous vous faisons confiance dès le premier jour, non seulement pour apporter votre contribution, mais pour repousser les limites du possible.

Vous recherchez une opportunité de début de carrière ?

Découvrez nos programmes de début de carrière, y compris nos stages, et comment vous pouvez construire votre parcours professionnel tout en développant vos centres d’intérêt.

Découvrir les opportunités de début de carrière
Un groupe de personnes qui discutent

Continuez à explorer

Communauté de talents

Restez informé(e) des opportunités de carrière, des actualités et des événements IBM.

 Rejoindre notre communauté de talents
Alertes emploi

Recevez des notifications lorsque des offres correspondant à vos compétences et à votre expérience sont publiées.

 Créer une alerte emploi
Recherche d'emploi

Venez évoluer, innover et vous accomplir comme un IBMer.

 Consulter les offres d’emploi
Culture

Découvrez la vie chez IBM et comment faire la différence.

 Découvrir notre culture