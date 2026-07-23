Venez bâtir l’infrastructure de demain comme un IBMer.
Travaillez avec diverses technologies et accompagnez nos clients dans la conception, le déploiement et l’évolution d’infrastructures de cloud hybride performantes et sécurisées.
Concevoir, analyser et gérer les solutions de stockage les plus importantes et les plus complexes pour nos clients afin d'améliorer le rendement et la fiabilité.
Mettre en œuvre vos connaissances de Linux/Unix et de systèmes généraux pour gérer nos serveurs, tout en travaillant avec l'une des équipes open source les plus compétentes.
Coder, maintenir et faire évoluer notre technologie mainframe qui est essentielle pour les serveurs et les applications qui nécessitent une grande résilience et une grande agilité.
Soyez responsable de la compréhension, de la précision et de la définition de la portée des préoccupations techniques des clients.
Être chargé de combiner l'ingénierie logicielle et l'ingénierie des systèmes pour construire et exécuter des systèmes à grande échelle, massivement distribués et tolérants aux pannes.
Appliquez vos connaissances et votre expérience pour surveiller et maintenir les infrastructures informatiques de grands clients.
Chez IBM, la confiance est accordée dès le premier jour. Chacun est encouragé à prendre des initiatives, à oser, à apprendre et à évoluer. Si vous souhaitez participer à la construction de l’infrastructure de demain tout en développant votre carrière, rejoignez-nous et contribuez à des avancées qui font la différence, comme un IBMer.
Découvrez nos programmes de début de carrière, y compris nos stages, et comment vous pouvez construire votre parcours professionnel tout en développant vos centres d’intérêt.
Restez informé(e) des opportunités de carrière, des actualités et des événements IBM.
Recevez des notifications lorsque des offres correspondant à vos compétences et à votre expérience sont publiées.
Venez évoluer, innover et vous accomplir comme un IBMer.
Découvrez la vie chez IBM et comment faire la différence.