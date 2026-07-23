Infrastructure et technologie

Venez bâtir l’infrastructure de demain comme un IBMer.

Travaillez avec diverses technologies et accompagnez nos clients dans la conception, le déploiement et l’évolution d’infrastructures de cloud hybride performantes et sécurisées.

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Deux hommes travaillant ensemble sur un projet
Postes Spécialiste du stockage

Concevoir, analyser et gérer les solutions de stockage les plus importantes et les plus complexes pour nos clients afin d'améliorer le rendement et la fiabilité.

 Postes à pourvoir Administrateur de systèmes

Mettre en œuvre vos connaissances de Linux/Unix et de systèmes généraux pour gérer nos serveurs, tout en travaillant avec l'une des équipes open source les plus compétentes.

 Postes à pourvoir Spécialiste technique mainframe

Coder, maintenir et faire évoluer notre technologie mainframe qui est essentielle pour les serveurs et les applications qui nécessitent une grande résilience et une grande agilité.

 Postes à pourvoir Assistance technique

Soyez responsable de la compréhension, de la précision et de la définition de la portée des préoccupations techniques des clients.

 Postes à pourvoir Ingénieur en fiabilité des sites

Être chargé de combiner l'ingénierie logicielle et l'ingénierie des systèmes pour construire et exécuter des systèmes à grande échelle, massivement distribués et tolérants aux pannes.

 Postes à pourvoir Mise en réseau et infrastructure

Appliquez vos connaissances et votre expérience pour surveiller et maintenir les infrastructures informatiques de grands clients.

 Postes à pourvoir
Témoignages IBM d’impact, d’évolution de carrière et de parcours

« Mon rôle est concret et varié : je passe du démontage d’un équipement de test de plaquettes à la correction du logiciel qui le pilote. Cet environnement dynamique me pousse à apprendre et à m’adapter en continu. »

 

-Evan, Technicien en Tests de Fiabilité, États-Unis

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Au cœur de l’infrastructure et de la technologie

Découvrez les projets sur lesquels vous pourriez travailler et comment vous pouvez faire la différence.
Un programmeur assis à un bureau discutant de l'intelligence artificielle avec une équipe mixte de développeurs de logiciels
Le quotidien d’un ingénieur en fiabilité des sites chez IBM Lire plus
Rejoignez IBM Bromont et travaillez avec des technologies de pointe
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Centre de données équipé d’IBM LinuxONE Emperor 4
Le quotidien d’un développeur de noyau Linux Lire plus (en anglais)
Ce que vous pouvez faire dans le domaine de l'Infrastructure et technologie Regarder (en anglais)

Venez contribuer à des avancées majeures comme Rajat

Chez IBM, la confiance est accordée dès le premier jour. Chacun est encouragé à prendre des initiatives, à oser, à apprendre et à évoluer. Si vous souhaitez participer à la construction de l’infrastructure de demain tout en développant votre carrière, rejoignez-nous et contribuez à des avancées qui font la différence, comme un IBMer.

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