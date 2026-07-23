Opérations de l’entreprise

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Postes Recruteur

Jouer un rôle essentiel en tant qu'interlocuteur des candidats et des manageurs, en les guidant tout au long du recrutement.

 Postes à pourvoir Professionnel du marketing

Gérer les composantes complexes d'une mission, en travaillant en étroite collaboration avec les clients et leurs consommateurs pour comprendre leurs difficultés.

 Postes à pourvoir Professionnel de la communication

Affiner vos compétences en matière de narration et mettez en place une solide culture de collaboration afin d’engager, de connecter et d’inspirer notre communauté.

 Postes à pourvoir Analyste comptable et financier

Travaillez avec les services financiers, comptables, d’approvisionnement et d’achat à l’échelle mondiale.

 Postes à pourvoir
Témoignages IBM d’impact, d’évolution de carrière et de parcours

« Ce que j’apprécie le plus dans mon métier, c’est le processus créatif: trouver le bon message et concevoir des campagnes engageantes. Voir une campagne prendre vie est stimulant et façonne la perception d’IBM. »

 

- Kennedy, Spécialiste en Stratégie Marketing, États-Unis

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Au cœur des opérations de l’entreprise

Découvrez les projets sur lesquels vous pourriez travailler et comment vous pouvez faire la différence.

 
Équipe travaillant ensemble
Qu’est-ce que le marketing d’écosystème ? Lire plus (en anglais)
Employé posant à l’extérieur
Stratégie de contenu Web chez IBM Lire plus (en anglais)
Employé d’IBM les mains croisées et portant des lunettes
Vous souhaitez travailler dans le secteur financier ? Lire plus (en anglais)
Qu’est-ce qui rend la transformation des talents si intéressante chez IBM ? Regarder (en anglais)

Ce que vous pouvez accomplir dans les opérations de l’entreprise

Participez à la transformation du modèle opérationnel d’IBM afin d’accompagner les évolutions du marché et les besoins de nos clients. Découvrez les missions sur lesquelles nos équipes travaillent au quotidien et l’impact qu’elles génèrent à l’échelle de l’entreprise.

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