Venez contribuer à la réussite de l’entreprise comme un IBMer.
Du marketing à la finance, en passant par les RH et les achats, développez votre carrière en soutenant les IBMers et en optimisant les opérations grâce à l’IA.
Jouer un rôle essentiel en tant qu'interlocuteur des candidats et des manageurs, en les guidant tout au long du recrutement.
Gérer les composantes complexes d'une mission, en travaillant en étroite collaboration avec les clients et leurs consommateurs pour comprendre leurs difficultés.
Affiner vos compétences en matière de narration et mettez en place une solide culture de collaboration afin d’engager, de connecter et d’inspirer notre communauté.
Travaillez avec les services financiers, comptables, d’approvisionnement et d’achat à l’échelle mondiale.
Participez à la transformation du modèle opérationnel d’IBM afin d’accompagner les évolutions du marché et les besoins de nos clients. Découvrez les missions sur lesquelles nos équipes travaillent au quotidien et l’impact qu’elles génèrent à l’échelle de l’entreprise.
Découvrez nos programmes de début de carrière, y compris nos stages, et comment vous pouvez construire votre parcours professionnel tout en développant vos centres d’intérêt.
Restez informé(e) des opportunités de carrière, des actualités et des événements IBM.
Recevez des notifications lorsque des offres correspondant à vos compétences et à votre expérience sont publiées.
Venez évoluer, innover et vous accomplir comme un IBMer.
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