¿Qué es el alojamiento en servidor?

Si bien existen variaciones más pequeñas, las ofertas de alojamiento en servidor se dividen en tres categorías generales:

Alojamiento en servidor de juegos



En el alojamiento compartido, la forma más básica y rentable de alojamiento en servidor, los recursos de un servidor físico se virtualizan y están disponibles para varios arrendatarios (usuarios o cuentas de compañía) en proporciones iguales. El alojamiento compartido es ideal para sitios web básicos y personales, y las apps web que tienen poco tráfico, pocos requisitos técnicos y unos requisitos de rendimiento o seguridad limitados. Sin embargo, como a todos los arrendatarios se les asigna una cantidad finita de la capacidad de un servidor individual, los proveedores no permiten que los sitios web se escalen más allá de un determinado límite. El alojamiento compartido es el modelo más susceptible de tener "vecinos ruidosos": arrendatarios cuyas aplicaciones consumen inesperadamente una mayor parte de recursos que la que les corresponde, de modo que se originan problemas de rendimiento para otros arrendatarios. Para obtener más información sobre el alojamiento compartido, consulte "¿Qué es el alojamiento en la nube?" y "Alojamiento web: Introducción".

Alojamiento en VPS



El servidor privado virtual (VPS, por sus siglas en inglés) ofrece un tipo de alojamiento de múltiples arrendatarios de un nivel superior: cada arrendatario comparte algunos, recursos, pero no todos, de un único servidor de hardware y consigue un poco más de control sobre el entorno de alojamiento. Cada VPS ejecuta su propio sistema operativo (SO) y aplicaciones y se reserva su propia parte de los recursos de la máquina (memoria, cálculo, etc.).

VPS proporciona más control sobre las especificaciones del sistema, los sistemas operativos invitados y la pila de software general. También es la forma de alojamiento en servidor escalable más sencilla y rentable, lo que la convierte en una excelente opción para los sistemas de comercio electrónico, servidores de correo electrónico, CRM y otras aplicaciones que normalmente soportan un tráfico moderado o denso.

Alojamiento en servidor dedicado



El alojamiento en servidor dedicado es de un solo arrendatario: el servidor tiene acceso exclusivo a TODOS los recursos de un único servidor de hardware. En comparación con las otras formas de alojamiento citadas, el almacenamiento dedicado brinda el mayor nivel de aislamiento de otros servidores y clientes alojados por el proveedor de servicios de TI o de nube. Puede elegir entre tres modelos de alojamiento dedicado: