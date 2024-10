Al etiquetar las imágenes mediante una interfaz de anotación, los usuarios definen un objeto específico como una región de características específicas a nivel de píxel (por ejemplo, área, valor de gris, etc.). Cuando se le da una imagen de entrada, el modelo de detección de objetos reconoce regiones con características similares a las definidas en el conjunto de datos de entrenamiento como el mismo objeto. De este modo, la detección de objetos es una forma de reconocimiento de patrones. Los modelos de detección de objetos no reconocen objetos per se, sino agregados de propiedades como tamaño, forma, color, etc., y clasifican regiones según patrones visuales inferidos a partir de datos de entrenamiento anotados manualmente.4

Un modelo de detección de objetos para un coche autónomo, por ejemplo, no reconoce a los peatones, sino un conjunto de características que forman el patrón general que caracteriza los objetos peatonales (tal como se definen en los datos de entrenamiento).