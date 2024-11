¿Qué es el marketing conversacional?

A medida que aumenta el número de interacciones entre las empresas y sus clientes en el espacio digital, las organizaciones necesitan formas de crear conversaciones significativas con sus clientes en sus canales preferidos. Un enfoque de marketing conversacional sólido permite un servicio rápido y personalizado para una variedad de problemas comunes de los clientes, incluidas las preguntas frecuentes, los puntos débiles, las recomendaciones de productos, las preguntas sobre los precios y los comentarios de los clientes.

Marketing conversacional vs. marketing tradicional

Las tácticas de marketing tradicionales, como las llamadas en frío o la publicidad en canales impresos y de medios, han demostrado ser tremendamente eficaces para aumentar el conocimiento de una marca o un producto. Piense en el anuncio de la Super Bowl del que se reía días después del gran partido o en la pegadiza sintonía que escuchó en la radio y no pudo quitarse de la cabeza. Pero tiene sus inconvenientes. En primer lugar, puede ser una pérdida de tiempo y recursos dirigirse a consumidores que no tienen necesidad ni interés en su producto y, debido a las limitaciones de los canales de marketing tradicionales, simplemente no hay forma de corregir esto. Aquí es donde entran en juego las tácticas de marketing conversacional.

Debido a la naturaleza del marketing digital y de las redes sociales, el marketing conversacional puede atender las necesidades de cada cliente y dirigirse únicamente a aquellos que tienen un interés inherente en un servicio o producto, lo que facilita la creación de mejores experiencias conversacionales. Gracias a la IA conversacional, las empresas que implementan el marketing conversacional aprenden rápidamente sobre los hábitos y preferencias en línea de sus clientes y pueden ofrecerles mensajes y contenidos con los que es probable que interactúen. Esto también ayuda a los equipos de ventas al aumentar la probabilidad de que sus clientes potenciales estén más cualificados cuando hablen con ellos.