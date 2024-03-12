Si bien los desastres naturales son inevitables, el poder de los datos, la IA, la información meteorológica inteligente, el IoT, la tecnología geoespacial y las tecnologías avanzadas de gestión de activos pueden mejorar significativamente la gestión de desastres y fortalecer la red.

La combinación de IBM Maximo Application Suite (MAS) e IBM Environmental Intelligence Suite ofrece una herramienta robusta para ayudar a las compañías eléctricas a prepararse mejor para condiciones meteorológicas extremas:

1. Mantenimiento centrado en la fiabilidad:

El envejecimiento de los activos, combinado con la incapacidad de identificar de antemano los activos en riesgo, crea un entorno complejo y peligroso para los servicios públicos. IBM está resolviendo estos desafíos combinando las capacidades de mantenimiento centrado en la fiabilidad (RCM), gestión de activos empresariales (EAM) y gestión del rendimiento de los activos (APM) en una única plataforma. La aplicación IBM Maximo Reliability Strategies permite procesos de extremo a extremo para iniciar, completar y desplegar estudios RCM y seguir resultados. Estas capacidades avanzadas permiten a las organizaciones tomar decisiones de mantenimiento basadas en datos, centrarse en activos críticos y en riesgo, y asignar estratégicamente el nivel exacto de mantenimiento que las organizaciones necesitan para preservar sus funciones. Las empresas de servicios públicos también pueden desarrollar estrategias para las normas de fiabilidad en climas fríos que se adapten a los activos individuales.



Profundizando más, la asset performance management (APM) con MAS ayuda a las organizaciones a determinar cómo y cuándo van a fallar los activos e identifica los activos en riesgo con antelación para que puedan tomar medidas inmediatas. Utilizando herramientas con IA como IBM Maximo Monitor, IBM Maximo Health y IBM Maximo Predict, los servicios pueden optimizar las estrategias de mantenimiento, reducir los costes de mantenimiento y prolongar la vida útil de los activos mediante la comprensión proactiva de su salud y los riesgos asociados. Las características de esta plataforma pueden mejorar el rendimiento de los activos en situaciones extremas, minimizando los tiempos de inactividad imprevistos.

2. Predicción de interrupciones:

MAS, junto con la predicción de interrupciones de IBM Environmental Intelligence Suite, permite a las empresas de servicios públicos predecir y supervisar las interrupciones por ubicación con mayor confianza mediante el uso de los datos de inteligencia meteorológica y la adopción de las medidas pertinentes. Este enfoque mejora la respuesta a la demanda, permitiendo correcciones avanzadas de activos, preparación y la rápida integración de plantas de generación de respaldo en la red. Como ejemplo, descubra cómo IBM implementó con éxito IBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction for Hydro One, lo que resultó en una mejora del 33 % en la restauración de energía durante una tormenta de hielo.

3. Gestión de servicios de campo:

Para superar los desafíos del retraso en la respuesta de la tripulación y de las inspecciones en papel, las empresas de servicios públicos pueden aprovechar la potencia de IBM Maximo Mobile y MAS. Estos productos proporcionan una gestión eficiente de activos, una programación y despacho inteligentes, lo que resulta en una movilización de tripulación más rápida y una mejor preparación ante emergencias.

IBM Maximo Mobile también permite agilizar los procesos de inspección y mantenimiento de listas de comprobación. Por ejemplo, las inspecciones móviles se pueden integrar con IBM Maximo Visual Inspection, que utiliza la IA para detectar automáticamente los problemas de inspección visual.

4. Gestión de la vegetación:

La plataforma IBM Environmental Intelligence Suite Vegetation Management ofrece información basada en IA sobre el crecimiento de la vegetación mediante el uso de datos satelitales y LiDAR en modo Geiger combinados con información meteorológica para ayudar a las empresas de servicios públicos a tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, decidir dónde podar los árboles antes de una tormenta podría priorizarse en función de la criticidad.

A medida que los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos siguen aumentando en gravedad, las empresas de servicios públicos necesitan herramientas para superar los retos generalizados del sector y aumentar su preparación ante fenómenos meteorológicos extremos. Con datos, IA, inteligencia y más, las soluciones de resiliencia del cliente de IBM pueden ser una opción eficaz para mantener las luces encendidas hoy y la red resiliente mañana.