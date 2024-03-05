¿Qué es la energía térmica?

El origen del término “energía térmica” se remonta a la antigüedad (alrededor del 500 a. C.). Sin embargo, su descubrimiento a menudo se atribuye a James Prescott Joule, un físico, matemático y fabricante de cerveza inglés del siglo XIX.

Joule experimentó con la conversión mecánica de la energía y observó que cuanto más manipulaba la velocidad de una sustancia, más se calentaba. Al observar los cambios de temperatura por la fricción y las reacciones químicas, Joule descubrió que la energía puede manifestarse en diferentes formas, como el calor, y que había una correlación directa entre el calor y el trabajo mecánico (energía transferida a o desde un objeto mediante la aplicación de fuerza).

Joule y sus descubrimientos se encontraron con el escepticismo a lo largo de su carrera. Y, sin embargo, ahora medimos la cantidad de trabajo producido por un sistema en julios, una unidad de energía dentro del Sistema Internacional de Unidades (unidad SI). Sus hallazgos allanaron el camino para la ley de conservación de la energía, que establece que la energía total de un sistema aislado permanece constante. Este descubrimiento condujo a la creación de la primera ley de la termodinámica.