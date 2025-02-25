Técnicas RAG

El RAG avanzado funciona como un proceso secuencial basado en pasos de la siguiente manera:

1. Procesamiento de consultas: al recibir una consulta del usuario, esta se transforma en un vector de alta dimensión mediante el modelo de incrustación, que captura el significado semántico de la consulta.

2. Recuperación de documentos: la consulta codificada recorre una gran base de datos de conocimientos y proporciona resultados mediante una combinación de búsqueda vectorial densa y recuperación dispersa, es decir, similitud semántica y búsqueda basada en palabras clave. Así, los resultados incluyen coincidencias semánticas de palabras clave en los documentos recuperados.

3. Reclasificación de los documentos recuperados: el recuperador otorga una puntuación final basada en el contexto y en relación con la consulta que recupera los documentos.

4. Fusión contextual para la generación: dado que cada documento se codifica de forma diferente, el decodificador fusiona todos los contextos codificados para garantizar que las respuestas generadas tengan coherencia con la consulta codificada.

5. Generación de respuestas: el generador de RAG avanzado, normalmente un LLM como el modelo IBM Granite o Llama, proporciona la respuesta a partir de los documentos recuperados.

6. Bucle de feedback: el RAG avanzado utiliza diversas técnicas, como el aprendizaje activo, el aprendizaje por refuerzo y el entrenamiento conjunto del recuperador y el generador, para mejorar continuamente su rendimiento. Durante esta fase se producen señales implícitas, como clics en documentos recuperados que infieren relevancia, lo que provoca un feedback explícito en forma de correcciones o valoraciones que se aplicarán posteriormente durante la generación. Por lo tanto, con el paso de los años, estas estrategias mejoran los procesos de recuperación y generación de respuestas, de modo que pueden producirse respuestas más precisas y relevantes6.