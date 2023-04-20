¿Qué tienen en común ahora mismo una empresa energética canadiense, un minorista holandés de café y una multinacional británica de bienes de consumo envasados? Todos están transformando sus operaciones de compras aprovechando la minería de procesos de última generación y la tecnología de automatización inteligente.
Una organización mediana gastará el equivalente a varios miles de millones de dólares estadounidenses al año en compras directas o indirectas. Por este motivo, merece la pena examinar la eficacia del proceso de abastecimiento, cómo controlar las compras irregulares y reducir la fuga de ingresos y cómo crear una experiencia de compra estandarizada en toda la organización. Además, los requisitos de cumplimiento en torno a la adquisición sostenible deben abordarse en función de la postura de sostenibilidad del proveedor en torno a la logística y la distribución. Un proceso eficiente y sostenible de la cadena de suministro con una huella de CO2 optimizada es un requisito empresarial, así como una necesidad social.
Este debate está intrínsecamente relacionado con los retos y soluciones del siglo XXI relacionados con la excelencia de los procesos. La excelencia de los procesos es una jugada interseccional en la era de la transformación digital. Requiere una combinación de capacidades en torno a la optimización de procesos. La aplicación de tecnologías exponenciales para descubrir digitalmente las realidades de los procesos y transformar tecnológicamente esos procesos para obtener el mejor resultado. Además de definir y operacionalizar el nivel adecuado de gobierno en todas las capas organizativas para una orquestación eficiente del valor y la mejora continua. Consideremos algunos ejemplos:
Una corporación estadounidense de ingeniería de materiales, líder mundial en el sector de los semiconductores, ha estado impulsando la transformación financiera a través de la automatización en asociación con IBM para que el negocio pueda crecer, incluso con una plantilla financiera fija. Tras el éxito de la implementación inicial de la automatización, la atención se ha centrado en la optimización de los procesos críticos para el negocio adyacentes, como la gestión de órdenes de servicio, la cadena de valor inversa y otros, con el fin de reducir la duración de los ciclos y mejorar la calidad. Un ejercicio de minería de procesos que extrae datos de SAP empresarial ha ayudado a medir el rendimiento de los KPI y definir la hoja de ruta de la transformación.
En otro proyecto, una multinacional estadounidense de servicios financieros aprovechó las capacidades de excelencia en procesos de IBM para investigar el proceso interno de transferencia de diarios, lo que reveló un potencial de reducción de hasta el 50 % en la tasa de reelaboración y del 40 % en la tasa de rechazo.
Aunque los ejemplos son infinitos, el tema común es la transformación empresarial, el principal caso de uso de la oferta de IBM® Process Excellence. En un mundo que aún se está recuperando del impacto de una pandemia, que se enfrenta a incertidumbres económicas, crisis geopolíticas y cambios climáticos extremos (todo lo cual interrumpe las cadenas de valor tradicionales), la necesidad de una transformación a escala empresarial es un imperativo clave para los negocios globales. Las operaciones de servicios compartidos como finanzas, cadena de suministro, compras, RR. HH. y TI empresarial son los dominios horizontales relevantes para participar. Al mismo tiempo, los procesos de sectores centrados con operaciones de oficina de frente a atrás también son candidatos para la transformación priorizada por los propietarios de empresas (p. ej., préstamos, incorporación de clientes, reclamaciones, operaciones contra el fraude, etc.).
El proceso y la tecnología nunca han estado tan estrechamente vinculados. Los flujos de trabajo empresariales suelen estar distribuidos en todo el panorama de aplicaciones, gestionados por diferentes equipos de TI departamentales y propietarios de procesos con un enfoque aislado. Con el avance de la tecnología de minería de procesos, ahora es posible virtualizar y visualizar el flujo de trabajo de extremo a extremo, extrayendo datos de ejecución de los sistemas de registro subyacentes (también conocidos como aplicaciones empresariales) e incluso aumentarlos con la tarea local del operador del proceso a nivel de escritorio. vista de ejecución, capturada digitalmente a través de la minería de tareas.
Esta visualización de procesos impulsada por la tecnología está revolucionando la forma en que vemos los procesos. Por primera vez, podemos ver procesos intrincados y complejos claramente en acción, identificando dónde operan de manera efectiva y dónde pueden simplificarse, optimizarse y automatizarse mejor.
La práctica de IBM Process Excellence aprovecha las principales herramientas de minería de procesos en todo el ecosistema y los partners de IBM. Esto incluye la herramienta IBM® Process Mining, parte de la plataforma IBM® Cloud Pak for Business Automation, que ahora funciona con soluciones de aplicación de la oferta IBM® Consulting Process Excellence.
La práctica de IBM Process Excellence también aprovecha nuestra asociación con Celonis y otras tecnologías de minería de procesos exigidas por el cliente para impulsar los compromisos de consultoría para la transformación de procesos empresariales. Con nuestro marco patentado de KPI de excelencia de procesos y el mecanismo de priorización de procesos impulsado por el cociente de automatización, estamos cocreando la hoja de ruta de transformación para nuestros clientes globales. Esto se acelera aún más a través de un conjunto de aplicaciones Process Excellence listas para usar y una plataforma COE digital para el gobierno del ciclo de vida.
“Estoy realmente impresionado con el enfoque que ha adoptado el equipo de IBM. Es muy diferente de todo lo que he visto antes en que es muy completo y científico. Esto ayudaría a los líderes a tomar decisiones fáciles. Cuando guiamos a las partes interesadas de nuestra empresa a través del resultado, no hubo desafíos, y esto se debe a la calidad y solidez del enfoque”. ~Director de Optimización de Procesos, banco multinacional
IBM® Consulting proporciona una solución holística de transformación de procesos para nuestros clientes empresariales, como han señalado las principales firmas de analistas como IDC.
