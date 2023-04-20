Este debate está intrínsecamente relacionado con los retos y soluciones del siglo XXI relacionados con la excelencia de los procesos. La excelencia de los procesos es una jugada interseccional en la era de la transformación digital. Requiere una combinación de capacidades en torno a la optimización de procesos. La aplicación de tecnologías exponenciales para descubrir digitalmente las realidades de los procesos y transformar tecnológicamente esos procesos para obtener el mejor resultado. Además de definir y operacionalizar el nivel adecuado de gobierno en todas las capas organizativas para una orquestación eficiente del valor y la mejora continua. Consideremos algunos ejemplos:

En una corporación de ingeniería de materiales

Una corporación estadounidense de ingeniería de materiales, líder mundial en el sector de los semiconductores, ha estado impulsando la transformación financiera a través de la automatización en asociación con IBM para que el negocio pueda crecer, incluso con una plantilla financiera fija. Tras el éxito de la implementación inicial de la automatización, la atención se ha centrado en la optimización de los procesos críticos para el negocio adyacentes, como la gestión de órdenes de servicio, la cadena de valor inversa y otros, con el fin de reducir la duración de los ciclos y mejorar la calidad. Un ejercicio de minería de procesos que extrae datos de SAP empresarial ha ayudado a medir el rendimiento de los KPI y definir la hoja de ruta de la transformación.

En una empresa multinacional de servicios financieros

En otro proyecto, una multinacional estadounidense de servicios financieros aprovechó las capacidades de excelencia en procesos de IBM para investigar el proceso interno de transferencia de diarios, lo que reveló un potencial de reducción de hasta el 50 % en la tasa de reelaboración y del 40 % en la tasa de rechazo.

Ejemplos adicionales