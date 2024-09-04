Almacenamiento primario vs. almacenamiento secundario: ¿cuál es la diferencia?

La memoria del ordenador se prioriza en función de la frecuencia con la que se necesita esa memoria para llevar a cabo funciones operativas. El almacenamiento primario es el medio de contener la memoria primaria (o memoria principal), que es la memoria de trabajo del ordenador y el principal componente operativo. La memoria principal o primaria también se denomina "almacenamiento principal" o "memoria interna". Contiene cantidades relativamente concisas de datos, a los que el ordenador puede acceder mientras funciona.
Debido a que se accede con tanta frecuencia a la memoria primaria, está diseñada para lograr velocidades de procesamiento más rápidas que los sistemas de almacenamiento secundario. El almacenamiento primario logra este aumento de rendimiento por su ubicación física en la placa base del ordenador y su proximidad a la unidad central de procesamiento (CPU).
Al tener el almacenamiento primario más cerca de la CPU, es más fácil leer y escribir en el almacenamiento primario, además de obtener un acceso rápido a los programas, datos e instrucciones que se utilizan actualmente y se mantienen dentro del almacenamiento primario.
La memoria externa también se conoce como memoria secundaria e implica dispositivos de almacenamiento secundarios que pueden almacenar datos de forma persistente y continua. Dado que pueden utilizarse con una fuente de alimentación de energía interrumpible, se dice que los dispositivos de almacenamiento secundario proporcionan un almacenamiento no volátil.
Estos dispositivos de almacenamiento de datos pueden salvaguardar los datos a largo plazo y establecer la permanencia operativa y un registro duradero de los procedimientos existentes con fines de archivo. Esto los convierte en los hosts perfectos para albergar copias de seguridad de datos, apoyar los esfuerzos de recuperación ante desastres y mantener el almacenamiento a largo plazo y la protección de datos de los archivos esenciales.
Para comprender mejor las diferencias entre el almacenamiento primario y el almacenamiento secundario, considere cómo piensan los seres humanos. Cada día, las personas son bombardeadas mentalmente por una sorprendente cantidad de datos entrantes.
Claramente, esta es una gran cantidad de información entrante para absorber y procesar. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos volvemos a dormir, nuestras mentes analizan todos estos datos posibles, haciendo una serie casi interminable de juicios minuciosos sobre qué información conservar y qué ignorar. En la mayoría de los casos, esa decisión se reduce a los servicios. Si la mente percibe que esta información tendrá que ser recordada nuevamente, a esos datos se les otorga un mayor orden de prioridad mental.
Estas decisiones de priorización ocurren con una frecuencia tan rápida que nuestras mentes están entrenadas para dar entrada a estos datos sin darse cuenta realmente, dejando que la mente humana decida cómo se asigna la memoria primaria y secundaria. Afortunadamente, la mente humana es bastante experta en la gestión de este tipo de multitareas, al igual que los ordenadores modernos.
Existe una analogía adecuada entre cómo funciona la mente humana y cómo se gestiona la memoria del ordenador. En la mente, la memoria a corto plazo de una persona está más dedicada a las necesidades cognitivas más apremiantes y "actuales". Esto puede incluir datos como un código de acceso utilizado para la banca personal, la hora programada de una cita médica importante o la información de contacto de los clientes comerciales actuales. En otras palabras, es información de la máxima prioridad prevista. Del mismo modo, el almacenamiento primario se ocupa de las necesidades de procesamiento más urgentes del ordenador.
El almacenamiento secundario de datos, por otro lado, ofrece almacenamiento a largo plazo, como la memoria a largo plazo de una persona. El almacenamiento tiende a funcionar con menos frecuencia y puede requerir más potencia de procesamiento informático para recuperar datos almacenados durante mucho tiempo. De este modo, refleja la misma retención y procesamiento que la memoria a largo plazo. Ejemplos de memoria a largo plazo para un ser humano podrían incluir el número de controlador, datos retenidos durante mucho tiempo o el número de teléfono de un cónyuge.
Numerosas formas de memoria de almacenamiento primario dominan cualquier conversación sobre informática:
Hay tres formas de memoria que se utilizan habitualmente en el almacenamiento secundario:
Los recursos de almacenamiento se designan como almacenamiento primario según su utilidad percibida y cómo se utiliza ese recurso. Algunos observadores asumen incorrectamente que el almacenamiento primario depende del espacio de almacenamiento de un medio de almacenamiento en particular, la cantidad de datos contenidos dentro de su capacidad de almacenamiento o su arquitectura de almacenamiento específica. En realidad, no se trata de cómo un medio de almacenamiento podría almacenar información. Se trata de los servicios previstos de ese medio de almacenamiento.
A través de este enfoque basado en servicios, es posible que los dispositivos de almacenamiento primario adopten múltiples formas:
Aunque algunas formas de memoria secundaria son internas, también existen dispositivos de almacenamiento secundario que son de naturaleza externa. Los dispositivos de almacenamiento externo (también llamados dispositivos de almacenamiento auxiliar) se pueden desconectar fácilmente y utilizar con otros sistemas operativos, y ofrecen almacenamiento no volátil:
Los datos son el alma de cualquier sistema informático. El almacenamiento primario y el almacenamiento secundario participan en la gestión de un flujo de datos cada vez mayor, pero abordan sus tareas desde ángulos diferentes. El almacenamiento primario consiste en permitir las operaciones informáticas mediante la gestión activa de los archivos necesarios. El almacenamiento secundario se ocupa de retener de forma permanente los datos que se consideran importantes y que merece la pena guardar, pero que pueden no ser necesarios de inmediato.
Y ahora hay un nuevo elemento que debe tenerse en cuenta en esta ecuación de datos: la seguridad. Con las ciberamenazas cada vez más frecuentes y en evolución, es esencial contar con un almacenamiento de datos que contenga protecciones de datos integradas. Descubra cómo puede obtener el almacenamiento que su organización necesita, además de la seguridad necesaria para mantener protegidos sus valiosos datos de forma continua.
