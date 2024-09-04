Almacenamiento primario vs. almacenamiento secundario: ¿cuál es la diferencia?

Para comprender mejor las diferencias entre el almacenamiento primario y el almacenamiento secundario, considere cómo piensan los seres humanos. Cada día, las personas son bombardeadas mentalmente por una sorprendente cantidad de datos entrantes.

Contactos personales: el estadounidense medio hace o recibe 6 llamadas telefónicas al día, y envía o recibe aproximadamente 32 mensajes de texto .

Datos de trabajo: además, la mayoría de las personas también participan en actividades laborales que implican la entrada de datos organizativos a través de cualquier número de directivas o comunicados empresariales.

Publicidad: se estima que la persona promedio está expuesta a hasta 10 000 anuncios o mensajes patrocinados cada día . Restando 8 horas a una noche de sueño promedio, eso equivale a que una persona está expuesta a un mensaje publicitario cada 5,76 segundos que está despierta.

Noticias: la cifra publicitaria no incluye las noticias transmitidas por los medios de comunicación, que recibimos en un número cada vez mayor de formatos. En muchos programas de noticias de televisión actuales, se utiliza una sola pantalla para transmitir simultáneamente varios tipos de información. Por ejemplo, un programa de noticias puede presentar una entrevista en vídeo con un creador de noticias, mientras que un desplazamiento en la parte inferior de la pantalla anuncia los titulares de las últimas noticias y una barra lateral muestra las últimas actualizaciones del mercado de valores.

Redes sociales: esa cifra tampoco explica la creciente y generalizada influencia de las redes sociales. A través de los sitios web de redes sociales, los foros de mensajería y las comunidades en línea, las personas están absorbiendo aún más datos.

Claramente, esta es una gran cantidad de información entrante para absorber y procesar. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos volvemos a dormir, nuestras mentes analizan todos estos datos posibles, haciendo una serie casi interminable de juicios minuciosos sobre qué información conservar y qué ignorar. En la mayoría de los casos, esa decisión se reduce a los servicios. Si la mente percibe que esta información tendrá que ser recordada nuevamente, a esos datos se les otorga un mayor orden de prioridad mental.

Estas decisiones de priorización ocurren con una frecuencia tan rápida que nuestras mentes están entrenadas para dar entrada a estos datos sin darse cuenta realmente, dejando que la mente humana decida cómo se asigna la memoria primaria y secundaria. Afortunadamente, la mente humana es bastante experta en la gestión de este tipo de multitareas, al igual que los ordenadores modernos.

Existe una analogía adecuada entre cómo funciona la mente humana y cómo se gestiona la memoria del ordenador. En la mente, la memoria a corto plazo de una persona está más dedicada a las necesidades cognitivas más apremiantes y "actuales". Esto puede incluir datos como un código de acceso utilizado para la banca personal, la hora programada de una cita médica importante o la información de contacto de los clientes comerciales actuales. En otras palabras, es información de la máxima prioridad prevista. Del mismo modo, el almacenamiento primario se ocupa de las necesidades de procesamiento más urgentes del ordenador.

El almacenamiento secundario de datos, por otro lado, ofrece almacenamiento a largo plazo, como la memoria a largo plazo de una persona. El almacenamiento tiende a funcionar con menos frecuencia y puede requerir más potencia de procesamiento informático para recuperar datos almacenados durante mucho tiempo. De este modo, refleja la misma retención y procesamiento que la memoria a largo plazo. Ejemplos de memoria a largo plazo para un ser humano podrían incluir el número de controlador, datos retenidos durante mucho tiempo o el número de teléfono de un cónyuge.