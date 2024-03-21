Los clientes de IBM pueden aprovechar la potencia de la plataforma de edge computing multiacceso con las soluciones de IA de IBM y las capacidades de cloud híbrido de Red Hat. Con IBM, los clientes pueden aportar su propia infraestructura de red y edge existente, y nosotros proporcionamos el software que se ejecuta sobre ella para crear una solución unificada.

Red Hat OpenShift permite la virtualización y la contenerización del software de automatización para proporcionar una flexibilidad avanzada en la implementación de hardware, optimizada según las necesidades de la aplicación. También proporciona una orquestación eficiente del sistema, lo que permite la toma de decisiones en tiempo real y basada en datos en el edge y el procesamiento posterior en la nube.

IBM ofrece una gama completa de soluciones optimizadas para la IA, desde servidores y almacenamiento hasta software y consultoría. La última generación de servidores de IBM, almacenamiento y software puede ayudarle a modernizar y escalar en las instalaciones y en la nube con un cloud híbrido con un elevado nivel de seguridad y automatización y conocimientos de IA de confianza.